Глава Белого дома Джо Байден санкционировал развертывание воздушных и наземных сил США в Европе, подтвердив приверженность Соединенных Штатов защите НАТО, сообщает 24 февраля CNN.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 05 00. 26.04.2022

Американский лидер также ясно дал понять, что американские военные отправятся в Европу не для военных операций на Украине, а для защиты альянса НАТО.

«Несмотря на то, что мы предоставили Украине более $650 млн на оборону… Наши силы не принимают участия и не будут принимать участие в конфликте между Россией и Украиной. Наши силы отправятся в Европу не ради войны на Украине, а ради защиты наших союзников по НАТО и поддержки этих союзников на востоке. Я скажу предельно ясно — Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО, используя всю мощь американской силы», — сказал он.

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Заявление американского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Теперь мы должны понять, что мы никому не нужны. Друг познается в беде. Много обещал и ничего не сделал…» — написала Зинаида Н.

«Этого и следовало ожидать», — пишет Анна Р.

«Вот если бы не слушали американцев, то на Украине был бы мир! Теперь они нам не помогут…» — отметила Лидия К.

«Может, хоть сейчас Зеленский откроет глаза и увидит «ху из ху»? И уйдет в отставку…» — пишет Татьяна С.

«Надо блюсти интересы своей страны, а не «наших любих закордонних партнерів» (наших дорогих заграничных партнеров. — О. П.). Байден и Россию в войну втянул, и экономику Европы обвалил», — отреагировала Оксана М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интерес США

«Байден, ты кумир всех патриотов Украины (вероятно, речь об украинских националистах. — О. П.). Как хорошо, что ты открыл им глаза», — с сарказмом добавила Виктория З.

«А что, помог Байден? Они только сделали нам войну, а теперь на *ер мы им нужны», — возмутилась Ольга Ш.

«Они только помогли, чтоб у нас война была, а теперь бросили нас все!..» — написала Ирина М.

«И в этом вся Америка, в основном в кустах!» — пишет Светлана Д.

«Ну что, Зеленский, слушал папу Байдена? Убедился, что ты в их руках был марионеткой…» — прокомментировала Надежда С.

«Не надо было лезть в это НАТО. Из-за этого и война эта проклятая идет. Ребят жалко», — написала Галина К.

«Они только масла в огонь подливать могут», — отметила Lubov S.

«Очередной, кто отказался в самый тяжёлый момент», — добавила Liuba H.

«Чего и следовало ожидать от этой крысы. Это всё то, к чему они стремились, — столкнули нас лоб в лоб. Может, Зеленский наконец-то сделает вывод?» — задалась вопросом Светлана Д.

«А зачем? Он своих граждан бережет», — подытожила Тамара О.