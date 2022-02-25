Отчаявшись уговорить президента РФ Владимира Путина лестью и финансово-экономическими посулами «отдать» российские Курильские острова, правительство Японии еще до начала специальной военной операции российских войск по защите ДНР и ЛНР обещало своему сюзерену — США и «коллегам» по антироссийской коалиции из НАТО обрушить на Россию свои, «японские санкции».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сегодня эти заранее согласованные с союзниками рестрикции в отношении нашей страны были обнародованы японским премьер-министром Фумио Кисидой по итогам заседания Совета национальной безопасности Японии. Согласно информации ТАСС, будет приостановлена выдача виз гражданам РФ и заморожены активы финансовых учреждений. Также будут введены ограничения на «экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором».

При всем стремлении Токио понравиться Вашингтону и получить его одобрение за «солидарность» в борьбе с Россией объявленные «репрессалии» за помощь Москвы ДНР и ЛНР в освобождении от чинимого украинскими нацистами во главе с Зеленским повседневного геноцида нельзя назвать «адскими» а-ля Байден. Ибо на своем примере могу подтвердить, что из-за введенных японскими властями антиковидных ограничений граждане России и без того уже третий год не могут посещать ни по делам, ни как туристы Страну восходящего солнца. Что касается российских «активов финансовых учреждений» в Японии, то, по моим представлениям, они не столь велики, как, например, в европейских и американских банках. Еще менее, полагаю, существенными могут быть «ограничения на экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором». Ибо трудно представить, что до введения санкций связанные с японским ВПК и его институтами без согласия США «экспортировали» в Россию какую-либо продукцию военного назначения, не говоря уже об образцах современного вооружения.

Более или менее чувствительными могут быть ограничения на доступ на японский рынок сахалинского сжиженного природного газа (СПГ), о чем была информация из правящей Либерально-демократической партии Японии.

Не рассчитывающий на повторение «близких отношений» с В. Путиным по аналогии с деланной «дружбой Синдзо (Абэ) и Владимира», нынешний японский лидер Кисида допускает личные выпады в адрес российского президента. В японских СМИ прямо указывалось на допустимость «санкций в отношении самого президента Путина». Ну что же, думаю, Владимир Владимирович как ничего не забывающий аккуратный человек сделает соответствующую заметку в «кондуите» своих недругов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

О том, что спуску столь недружественному и вызывающему поведению соседней Японии не будет, поручено сообщить послу Российской Федерации в Японии. Еще до объявления Кисидой о поддержке Токио санкций в отношении России посол Михаил Галузин сообщил, что такой демарш японского правительства не останется без ответа и будет иметь негативные последствия для отношений двух стран. На встрече с главой МИД Японии Ёсимаса Хаяси российский посол разъяснил полную правовую и политическую обоснованность действий России. Он подчеркнул, что задачей операции является защита жителей ДНР и ЛНР, которые годами подвергались геноциду со стороны киевских властей, а также защита России от угроз ее национальной безопасности.

Столь же твердой и определенной стала реакция Москвы на объявленные сегодня Кисидой «санкции» Японии.

首相官邸 Фумио Кисида

«Мы прочитали сегодняшние объявления о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», — заявил посол РФ.

Было подчеркнуто, что санкции не вносят вклад в построение положительной атмосферы вокруг диалога по самому широкому спектру вопросов, включая мирный договор. При этом российский дипломат воздержался от оценки того ущерба, которые японские санкции могут нанести российской экономике, ввиду того, что японская сторона не озвучила подробности нового санкционного пакета.

«Но одно я могу сказать точно, что ущерб будет нанесен обеим сторонам — и той, кто санкции накладывает, и той, кто попадает под санкции», — счел нужным подчеркнуть посол.

Для Токио, безусловно, понятен прозрачный намек на, мягко говоря, негативное влияние произвольных японских санкций в угоду своему вступившему в открытую конфронтацию с Россией сюзерену — Вашингтону, на японо-российский «диалог по мирному договору». Отбросив неуместный в данном случае «дипломатический флёр», дадим свою трактовку предупреждения Москвы — она дает понять, что при подобном поведении Токио о прикрываемых разговорами о «мирном договоре» переговорах о не существующей «территориальной проблеме», следует забыть.