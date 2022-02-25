Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о тотальной мобилизации. Текст указа опубликован на официальном сайте украинского президента. В соответствии с текстом документа, мобилизацию проведут во всех областях страны, она затронет всех военнообязанных и резервистов.

Константин Савицкий. Проводы на войну.1878

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua, а также на YouTube-канале Klymenko Time.

«[Украинского олигарха Игоря] Коломойского не забудь призвать и его сына, и всю его родню», — отреагировал Витя О.

«Лови их на границе! Расползаются «патриоты», — с сарказмом добавила Милена В.

«Много наобещал, ничего не выполнил, всех обманул… Много найдётся тех, кто пойдёт защищать власть Зеленского?» — задалась вопросом Яна П.

«Договаривайся, а не убивай свой народ! Тоже еще миротворец. Позор!» — не выдержала Валя Б.

«Клоун, сам развязал войну, вот и иди воевать!!!» — пишет Оля С.

«А он-то сам чего не шел в военкомат, когда прислали повестки?» — недоумевает Алла С.

«Где олигархи, они мобилизуются тоже? Пусть идут под пули за свои виллы», — призвала Taisha V.

«Защищать эту власть только идиоты могут идти», — написал Юрий Ж.

«Есть мудрое выражение: «начни с себя», вот пусть Рада со своими отпрысками и сами во главе с главнокомандующим и покажут пример», — призвала Тамара П.

«А с кем же воевали все эти годы? С детьми Донбасса? Браво», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Неужели трудно просто сдаться и сохранить жизни? К чему эти трепыхания курицы с отрубленной головой? К чему эта идеологическая экзальтация о «маленькой, но гордой демократической Украине», — недоумевает Иван И.

«Это хорошо. Но вот вопрос: кого защищать? Власть, которая грабит, отбирает землю, затыкает рты инакомыслящим, а может, миллиарды олигархов кто-то хочет защитить? Сами они не пойдут защищать свое добро», — отреагировала Elena D.

«А где доблестные батальоны и дети чиновников?» — с сарказмом поинтересовалась Алина М.

«Можно предложить только сдаться и вместе объединиться против коллективного Запада», — добавил Ned.

«Лучше в тюрьме, но живым, чем героем в могиле. За интересы США никто умирать не хочет и не будет», — отметил «Город».

"Загубит… людей! Но результата не будет!» — подытожила Zanna K.

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