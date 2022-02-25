НАТО не будет устанавливать бесполётную зону над Украиной, так как подобное решение приведёт к прямому столкновению альянса с Россией. Такое заявление сделал 24 февраля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью газете The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пусковая установка

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога Михаила Чаплыги.

«Слили на все 120 процентов», — написала Nina S.

«Партнеры…» — отреагировал Vladimir.

«Ну правильно. Третья мировая… не нужна», — пишет Андрей.

«Заграница нам таки поможет? Не?» — с сарказмом поинтересовался Юрий Р.

«А вот теперь убедите меня, что это не договорняк…» — призвал Radion.

«Да они давно забили… на Украину. У них свои шкурные интересы», — прокомментировал новость Vasyl D.

«Так и проливы турки не захотели закрывать», — написал A.A.

«Ну, а что мы хотели? Думаю, это было оговорено заранее, сейчас просто зачитывается заготовленный сценарий», — отреагировала Tatyana K.

«Украина, к сожалению, разменная монета», — добавил Александр.

«Нас слили. Пусть в *опу засунут себе свои акции поддержки и занепокоэння (обеспокоенность — М. Р.)», — пишет Оксана И.

«А нафига нам тогда убивать друг друга еще десять лет?» — недоумевает Семён А.

«С такими друзьями и врагов не нужно», — написал Ярослав А.

(сс) Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг

«Может, для некоторых желающих в НАТО хоть теперь дойдет», — предположила Оля Б.

«Ну хоть тут мозгов хватило не провоцировать на мировую войну», — отметила Oxy.

«Неужели у кого-то до сих пор теплится надежда на НАТО? Кому хочется войны на своей территории? У них время попкорна», — прокомментировал One Moment.

«Надо заканчивать войну. Где Зеленский???» — задалась вопросом Olga A.

«Ещё нам не хватает войны с НАТО на нашей территории. Хватит, по-моему, уже и того, что есть», — отреагировала Svetlana.

«Ну они хотя бы обеспокоены», — с сарказмом пишет «1».

«В общем, накачивали Украину, накачивали, а теперь «ручки-то вот они, с Россией не хотим бодаться?» Вот и всё партнёрство. Перекроят мировое господство за счёт всех нас, и досвидос. Донбасс как спусковой крючок. Ещё любопытно, как обе стороны синхронно вводили законы про всякие ЧП, эвакуации… и так далее. Тошно уже от этих голодных игрищ», — поделилась Татьяна.

«А то было не ясно, что на закланье страну отдали», — добавила Svetlana Z.

«Надо правильно друзей выбирать», — с сарказмом отметил Андрей.

«Это было очевидно — не будет НАТО воевать с Россией. А всего-то нужно было выполнить Минские и не *рать России при каждом случае», — написала Людмила.

«История ничему не научила Украину!» — отреагировал Андрей Т.

«Что-то мне подсказывает, что если РФ возьмёт под контроль Украину — мы снова будем братьями, как раньше… или я ошибаюсь?» — задумалась Nina P.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ

«У Зели с кодлой часики тикают. Чего ждёт? Думает, реально в час Х получится удрать? Наобещать всем погибшим медальки и свалить? Подписав капитуляцию, сохранит тысячи жизней! Ведь если доведёт до страшного, могут и не отпустить… Как-то так…» — подытожила Танюшка У.

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