Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин после начала специальной операции России по принуждению Украины к миру выступил со специальным заявлением. «На фоне сегодняшнего углубления кризиса на Украине слова Святейшего отца Франциска, произнесенные вчера (23 февраля — С.С.) в конце общей аудиенции, звучат еще более четко и проникновенно, — сказал Паролин. — Папа Римский говорил о своей «глубокой боли», «тревоге и беспокойстве». Он призвал все вовлеченные стороны «воздержаться от любого действия, которое может привести к еще большему страданию народов», «дестабилизирует мирное сосуществование» и «дискредитирует международное право». Этот призыв приобретает драматическую злободневность после начала российских военных действий на территории Украины. Трагические сценарии, которых все боялись, к сожалению, становятся реальностью. Но есть еще время для доброй воли, еще осталось пространство для переговоров, есть еще место для проявления мудрости, которая не позволит возобладать частным интересам, защитит законные чаяния каждого и избавит мир от безумия и ужасов войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

Кардинал напомнил в этой связи о призыве понтифика в «следующую Пепельную среду», 2 марта, когда католики вступят в Великий пост, соборно помолиться «о мире на Украине и во всем мире». Выверенные пастырские слова ватиканского прелата, который остается при своей большой должности священником, резко контрастируют с политически ангажированной реакцией ряда западных католических изданий и епископов. С них осыпалась христианская позолота, и полезли старые исторические фобии и «геополитические соображения». Нападкам подвергся диалог Святого престола с Россией. Заявляется, что «Ватикан, папа Римский, дипломатия Святого престола упустили прекрасную возможность действовать актуально, решительно и более эффективно» в ситуации, когда «российский правитель представляет угрозу не только тем, что он уже сделал, но и тем, что он может сделать в будущем». Но тут хотя бы удержались в рамках обычной риторики, так явно присущей США, НАТО и ЕС. С более провокационным заявлением выступил фонд «Помощь Церкви в беде», частная организация, подконтрольная немецким католикам, которая с декабря 2011 года имеет право говорить о себе как о Папском фонде.

23 февраля фонд «Помощь Церкви в беде» представил доклад, в котором акцентируется внимание на «нарушениях религиозной свободы и дискриминационной политике в отношении религиозных общин» на «украинских территориях, недавно признанных независимыми властями России, а также в Крыму», передает портал Vatican News. «Самый важный вызов в отношении религиозной свободы на Украине, таким образом, касается ситуации на оккупированных территориях, — подчеркнул в этой связи директор итальянского отделения «Помощи Церкви в беде» Алессандро Монтедуро. — Все вышеописанное происходило до последнего кризиса, привлекшего международное внимание, и это выявляет двойную проблему: прежде всего, можно предвидеть ухудшение обстановки, касающейся религиозной свободы, вследствие недавнего признания сепаратистских Донецкой и Луганской республик со стороны президента Российской Федерации». Смещение внимания на «религиозные преследования» в ДНР и ЛНР с прогнозом их «ухудшения» после признания республик — коварный ход.

Rokun Illia Спасо-Преображенский собор. Донецк

Святой престол может не принимать во внимание «геополитические соображения», но не может отмахнуться от обвинений в преследовании христиан. Это уязвимая точка диалога Ватикана с Кремлем и Московским патриархатом. Если ее задействуют, то можно будет забыть о взаимодействии сторон в деле защиты ближневосточных христиан, дипломатических контактах на межгосударственном уровне, межхристианском диалоге. Не исключено, что в ближайшее время раздадутся призывы отменить запланированную на этот год вторую встречу папы Франциска и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Ведь хватает сил, которые хотели бы существенно усложнить ватикано-российские отношения, создать «железный занавес» между католическим миром и Россией. Альтернативой этому «черному сценарию» может стать другой, и он связан, кстати, с Украиной, когда специальная операция закончится и наступит этап выстраивания нового диалога между Киевом и Москвой. На первых порах его участникам, скорее всего, потребуется какая-то нейтральная площадка для начала разговора.

Ватикан с его надгосударственным статусом мог бы ею стать. Тем более что Киев и ранее высказывал пожелание задействовать в таком качестве Святой престол. Посмотрим, будет ли и дальше этот вариант приемлем для Украины и России.