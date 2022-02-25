НАТО не имеет намерений развернуть силы военного альянса на Украине в связи с проведением Российской Федерацией военной операции в этой стране. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил 24 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Североатлантического альянса в связи с проведением военной операции России на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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Новость обсудили в телеграм-канале депутата украинского парламента Ильи Кивы. Многие указали на то, что НАТО (впрочем, как и США) никогда не скрывало того, что не будут воевать за Украину.

«Запад кинул Зеленского — генсек НАТО Столтенберг: у альянса нет намерений развернуть силы на Украине», — написал Илья Кива в своем телеграм-канале.

«Этого следовало ожидать», — отреагировал Boomax.

«Они и раньше говорили, что не будут принимать участия», — напомнила Елена Т.

U.S. Army Йенс Столтенберг и солдаты НАТО

«Вот они, друзья Украины», — с сарказмом пишет Максим.

«Кто-то ожидал другого? Они открыто все об этом заявляли», — написала Anastasiya F.

«Поднимайте свой народ и убирайте этих фашистов из власти! Хватит говорильней заниматься и надеяться только на Россию!» — призвал «888».

«Украину слили…» — отметил Alexander S.

«Байден опять пообещал Украине оружие!» — добавил Nick Nikolaevich.

«Нет своих мозгов, пользовался бы чужими. Спросил бы у Саакашвили, как все закончится», — написала Татьяна, вероятно, подразумевая Зеленского.

«А кому… [Америка] помогла? Назовите страну», — в свою очередь задалась вопросом Ольга.

«Ну и придурки у руководства Украины… На кого рассчитывали? Кидали поляки, теперь англосаксы», — пишет Виктор.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

«Они все понимают. Их цель — это разворовать страну и добить, не более. Только личная прибыль интересует», — ответил Виктору lesnar88.

«Путин же предупредил, кто сунется, тому капец…» — отметил Дмитрий И.

«Украина — разменная монета. Россия предупреждала об этом. Историю надо учить, а не Черное море копать и слушать бредни «95 квартала», — не без сарказма подытожила Ирина.