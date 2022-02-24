Россия готова к переговорам с украинскими властями в сфере безопасности, для этого нет никаких преград. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Иной вопрос, готов ли Киев говорить об этом, указал официальный представитель Кремля. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин сформулировал своё видение того, чего российская сторона «бы ждала от Украины для того, чтобы концептуальные «краснолинейные» проблемы были решены».

«Он это сформулировал достаточно чётко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений, — сказал Песков. — Он об этом говорил, и здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это».

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Заявление Пескова обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка». Многие участники обсуждения сошлись на том, что эти переговоры необходимы.

«Зеленский, пожалуйста, будь разумен», — призвал Mark P.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Последний шанс закончить это», — добавил Oleg.

«Зеленский, наверное, галстуком подавился. Обещал видосики каждый час», — не без сарказма пишет Янко.

«Когда-то Зеля говорил, что готов пойти на переговоры с кем угодно…» — написал Александр.

«Что плохого в нейтралитете со своими ништяками от России?..» — недоумевает Ярик Ярославович.

«Будем ждать разрешения Госдепа», — с сарказмом добавил Борис.

«Только переговоры! Пожалуйста, нет войне!!!» — призвал «С».

"А Зеленский готов?» — задумался Name.

«Надо соглашаться! Пожалейте людей!» — пишет Любовь.

«Может, надо где-то петицию создать на сайте президента, что требуем согласиться на нейтральное положение?» — задумалась Ирина Владимировна.

«Кто не понял, это последний шанс Зеленскому… Сейчас Зе откажется — и можно входить в Киев», — прокомментировал Perfect.

«Только от Зеленского вряд ли можно ждать адекватных действий», — считает Natali.

President.gov.ua Владимир Зеленский на срочном совещании в связи с началом Россией военной операции против Украины

«Так 8 лет вели переговоры за Донбасс. И что?» — отметил «Бобик Шариков».

«В таком аду Донбасс живёт 8 лет. Нам всем нужен мир!!!» — написал Vik.

«Не хотел выполнять «Минск-2», будешь выполнять «Минск-3», но на условиях в десятки раз хуже», — отреагировал Konstantin.

«Пусть идёт и договаривается и там проявит все свои хваленые (им же) способности, хватит уже с камерой разговаривать!» — призвала Nataly T.

«Почему всё, что Америка ни делает, у неё всегда получается Афганистан?» — недоумевает Natasha N.

«Неужели не хватит ума воспользоваться шансом?» — задумался Александр.

«Зеле дали ещё сутки на принятие решения. Может не успеть. Сейчас нужно любыми способами останавливать войну», — пишет L. A.

«Зеленский, садись за стол переговоров и соглашайся, не хочется умирать», — призвала Оксана.