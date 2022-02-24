Украинская сторона выходит из соглашения «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Соответствующие законопроект и постановление правительства 23 февраля одобрили члены кабинета министров Украины, сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка». Многие осудили решение Киева.

«Очень плохо. Они специально нас разъединяют?» — недоумевает Konstantin.

«Бандеру будут увековечивать», — добавил Yahooshkiii.

«То есть наши предки погибшие должны быть преданы забвению?» — недоумевает Елена.

«Давайте, так и надо, еще больше жести, один *рен — Донбасс и Крым потерян навсегда», — пишет Anton R.

1-й Украинский фронт на Параде Победы

«Продолжают находить Путину поводы…» — добавил Dima A.

«Ага, он уже про «декоммунизацию» высказался, провы*ер Хриплого (Зеленского. — О. П.) в Мюнхене тоже услышал. Вот и сейчас поводы пойдут», — ответил ему (Dima A.) Константин П.

«Ну какие дебилы! Роют могилу и нам, и себе! Бандеру будем прославлять?» — задалась вопросом Oksana Y.

«Так намекают, что за отечество сражаться не надо — потомки все равно обо*рут», — отметила Юлия.

«Все логично. Те украинцы, которые воевали против нацизма, не имеют ничего общего с украинцами, которые сейчас у власти», — отреагировал «Чев Челиос».

«Наконец им не надо кривляться и прикрывать свой национал-социализм демократическими мюслями», — написала Натали.

«Нет, чтобы войны избежать, они продолжают провоцировать! Уроды!» — не выдержала Galina.

«Кто не чтит свою историю, у того нет будущего…» — пишет Оксана.

«Своевременно, конечно», — добавила Руслана П.

«А вот так делать не надо!» — отреагировала на новость Elena.

«Плохо быть колонией, отвратительно, ужасно и мерзко», — отметил Oleg.

«Что-то маловато напряжения в обществе, подумали в кабмине. Нужно, чтобы ни у кого сомнений не осталось, что мы тут за страну строим…» — написала Лизанька.

«Фашисты. Маски скинули», — не выдержал «оо7».

Antanana Украинские националисты

"Каких еще поводов не хватает для вторжения?» — задался вопросом «Космос».

"Кто-то упорно даёт повод той армаде, которая скопилась на границе. Это даже не мазохизм», — отметил Vladimir S.

«Ну, не удивлюсь, что сами бы сейчас и не додумались до этого. Реально, голова должна о другом болеть. Но бриты объявили, что дают новый транш помощи, чтоб «сделать Москве больно». Могли и подсказать. Тем-то чем хуже, тем лучше», — выразил предположение Dmitry.

«А может, все по плану? То, что признание ЛДНР было договорняком с Байденом, уже понятно по санкциям и реакции. Но ещё не закрыт вопрос с границами республик, и расколоть страну в такой момент — это не просто так. Может, ещё какие-то республики сразу должны признать, чтобы 2 раза не вставать?» — отреагировала Елена Д.

«Какое своевременное решение», — с сарказмом подытожила Bagira.