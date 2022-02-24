Заявление представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о том, что Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 24 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Победы, родные наши! Победы!» — обращается Светлана В.

Многие пользователи с замиранием сердца следят за ситуацией в Донбассе. Граждане отмечают, что они до сих пор не верят в то, что Россия наконец-то решила положить конец геноциду на востоке Украины.

«И страшно, с одной стороны, и очень радостно, воодушевлённо — с другой. Мы так долго ждали этого момента, что, наверное, перестали даже верить. Страшный момент нашей жизни наступил, но необходимый. Как взросление», — указывает Нина Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что в этот момент они вспоминают всех тех героев Донбасса, которые, рискуя своей жизнью, добились первого принуждения Украины к миру. Теперь Украину приходится принуждать отказаться от агрессии снова, но, надеются граждане, уже в последний раз.

«Об этом контрнаступлении мечтал Захарченко, светлая ему память. К этому освобождению готовились Моторола, Гиви, Мозговой и многие-многие другие герои Новороссии, которых уже нет с нами. Это последний бой в их честь», — написал Павел К.

Официальный сайт Донецкой народной Республики Бюст Александра Захарченко на Аллее героев в Донецке

Часть людей полагает, что дух жителей Донбасса позволил бы им одолеть любые полчища бандеровцев, но благодаря российской поддержке армии ДНР и ЛНР удастся достичь желаемой цели с куда меньшими потерями.

«Слава богу, что ребятам с Донбасса не придётся в одну каску отстаивать свою независимость. Чтобы иметь возможность к наступлению, соотношение сил должно быть уж точно в пользу наступающих. Российские войска оказывают большую помощь братьям! Чем больше будет российская помощь, тем меньше будет потерь со стороны армии ДНР и ЛНР. Ребята должны вернуться в освобождённый от нацистов дом живыми», — отмечает Василий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что вслед за Донбассом освободить следует и другие области Украины, в которых проживают наши люди.

«Нацистов мочить всех до единого! Никаких пленных и спасительных коридоров! Настал час мщения!» — пишет Alexander O.

«Идти надо до конца. Если уж и освобождать, так освобождать Херсон, Харьков, Одессу! Дай Бог и Киев парни смогут отбить у нацистов. Как дедушки! Победа Донбасса станет победой света над тьмой!» — поделился своим мнением Михаил С.

Отдельные комментаторы просят не торопить коней, а действовать последовательно, совершая стратегически выверенные шаги.

«Это контрнаступление должно завершиться в пределах Донецкой и Луганской областей Украины. Объясню почему. Если войска пойдут дальше, они, конечно, встретят поддержку пророссийской части украинского населения, но для России это станет настоящей пыткой — иметь дело с нацистским подпольем, сформированным благодаря информационной обработке со стороны правительства Украины. Теракты, протесты и прочий кошмар — вот, что ждёт Россию там, за Донбассом. Моё мнение такое: ДНР и ЛНР сделали свой выбор — и они получили свободу. Такая же свобода может достаться всем остальным областям Украины. Пусть народ этой страны докажет, что он не хочет лежать под нацистами. Тогда и посмотрим, что можно будет с этим сделать», — написал Геннадий Р.

Напомним, 24 февраля представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск. Он также добавил, что ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Те украинские военные, которые сложили оружие, «ударам не подвергаются».