Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске переговоры между Россией и Украиной. Об этом он заявил 24 февраля на оперативном совещании с военными республики, передает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По словам белорусского лидера, перед проведением таких переговоров сторонам нужно подготовить проекты конкретных решений, которые будут «более строгими» по отношению к Украине.

«А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — сказал он.

Также Лукашенко выступил с предложением провести такие переговоры между Россией и Украиной в Минске.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Заявление Александра Лукашенко обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», а также в телеграм-каналах украинских журналисток Дианы Панченко и Ангелины Пичик.

«В Киеве пусть проведет», — отреагировал «Медведь».

"А кто будет представлять Украину?» — недоумевает Виктор.

«Дай Бог, чтоб его послушали», — призвал Vlad.

«Минск-3», — отреагировал «Рожденный в СССР».

«8 лет разговаривали», — напомнил Денис.

«За 8 лет не договориться со своими же украинцами, это какими… надо было быть. Сейчас уже будут не договариваться, а делать то, что скажут», — прокомментировал новость Aerodynamic.

«Любопытно посмотреть на переговоры стоящего на четвереньках Зеленского», — с сарказмом пишет Serzh G.

«Минск-3» на худших условиях… И выполнить придется!..» — добавила Ирина Г.

«Минск-3» — это уже совсем другая история будет», — отреагировала Валентина.

«Зеленский пусть идёт и договаривается, вот где смелость его нужна!» — написала Nataly T.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Наши конченые не захотят», — прокомментировала вероятную реакцию Киева Elena.

«Было бы с кем говорить», — написал Vitaliy T.

«Идея хорошая, но, боюсь, поздновато», — добавил один из участников обсуждения.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] ничего не сказал о том, инициирует ли переговоры ради мира. Не прокомментировал предложение Лукашенко встретиться с Путиным в Минске», — подытожила украинская журналистка Диана Панченко.

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