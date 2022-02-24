Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ранее с этой просьбой к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. На заседании в понедельник члены Совета безопасности поддержали эту инициативу, отметив, что Украина не оставила России выбора. Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Это событие не оставило равнодушными пользователей Телегарма, Facebook, YouTube. Мнения пользователей азербайджанских социальных сетей разделились.

Али Гаджизаде, аналитик по Ближнему Востоку и основатель проекта «Большой Ближний Восток», пишет в своем телеграм-канале:

Ali Hajizade:«Я достаточно длительное время, говорю и пишу, что тот мировой порядок, который был установлен по итогам Второй мировой войны, рушится. <…> к сожалению, начиная с 1992 года и по сей день на Украине не нашлось сильного лидера, который смог бы в одностороннем порядке выйти из Будапештского меморандума, сплотить общество и вернуть стране ядерный статус (конечно же, западные «либералы», которые сейчас заигрывают с Путиным, обвинили бы сильного украинского лидера в милитаризме). Драгоценное время потеряно… Нет больше международного права в том классическом понимании, которое существовало до этого, нет мирового порядка и нет гарантий безопасности, а есть хаос и принцип «каждый сам за себя».

Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко пишет у себя на странице в Facebook:

Игорь Коротченко: «Президент Украины Владимир Зеленский минувшей ночью успел поговорить по телефону с лидерами целого ряда государств. Как Пашинян осенью 2020-го…»

Гюстав Курбе. Отчаяние. Автопортрет. 1845

Админы телеграм-канала Maira Baku прокомментировали у себя на канале выступление президента Украины:

Admin:«Я позвонил тому, сему, этому… И вообще, в Багдаде все спокойно» Позор… Молчать более 5 часов, чтобы выступить с 5-минутной речью… У него часть «дома» из-под носа увели, а он превратился в работника АТС… И за что Украине достались все эти болваны за последние 20 лет? Непонятно…»

@gan_official: «Кричали, Крым отберем, в итоге профукали Донбасс и Луганск вдобавок».

В чате «Эривань», телеграм-канала о новостях, культуре Азербайджана и бывших ханств, комментируют реакции других стран на признание Россией ДНР и ЛНР:

Admin:«Ждём заявления МИД Азербайджана».

@AbdLL111:«Пока Алиев там, таких заявлений не поступит)».

@T44_Shushinskiy:«Жаль, что Азербайджан не скажет подобного сказанному Турцией».

Emin:«Как и про Крым не сказал».

Sharrukh Sharrukh:«Да разве Азербайджану сейчас нужно это? Когда такой острый вопрос Карабаха стоит?»

Мы не собираемся восстанавливать Россию в границах Империи 1913 года. Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик, ситуация с Украиной является исключением из-за внешнего влияния на эту страну — заявил Путин на встрече с президентом Азербайджана Алиевым.

Автор телеграм-канала «Джокер бакинский»:

Admin:«Перевод: мы признаем вашу территориальную целостность до тех пор, пока не почувствуем внешних угроз. В этом плане на сегодняшний день Азербайджану нечего опасаться, внешняя политика грамотно сбалансирована».

Emin:«Да, исключением, но если будете себя плохо вести, следующие — вы на очереди. Тем более все готово, русский сапог в Ходжалах, как тогда 366 полк российский помогал армянам».

Телеграм-канал «Талышский вестник», который пишет о событиях Талышского региона и всего Азербайджана, опубликовал эту новость и собрал комментарии подписчиков:

Narmina:«Очень неожиданное решение. Ну, будем ждать войны и снимать деньги со Сбера».

@mshsbjajw:«Помянем рубль?)».

Пользователи оставили комментарии под новостным постом телеграм-канала «Sputnik Ближнее зарубежье»:

Abil Zamanov:«Путин зря это решение сделал, в мире он агрессором стал, сейчас цены будут подниматься, Европа и Запад закроют границы, поставят санкции, и все — товаров в России не будет. А Россия ничего не производит. Начнется война, обе стороны начнут нести большие потери, и люди России выйдут на митинги».

Асиф Байрамов: «Какие санкции? Россия давно уже переварила санкции, Путин 100 раз сказал: «Мы от санкций только крепчаем».

@alfa125126:«Украина навсегда потерял эти территории. Урок для Азербайджана. Хотим мы или нет, Россия — сила…»

Rufat Jalilov: »Никогда не говори никогда. 30 лет назад Карабах тоже был потерян навсегда».

Лейла:«ПУТИН объявил войну Западу, а не Украине. Ничего хорошего. И это всех нас затронет».