В Южной Корее обсудили заявление внешнеполитического ведомства страны о возможном вводе санкций в отношении России.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

24 февраля в МИД Южной Кореи сообщили, что правительству Южной Кореи придется принять решение о присоединении к санкциям против России, включая экспортный контроль, если Москва осуществит полномасштабное вторжение на Украину.

В ведомстве также подчеркнули, что Сеул ведёт тесные консультации с Вашингтоном и другими союзниками по поводу ответных мер.

«Правительство рассмотрит все доступные варианты для смягчения неблагоприятных последствий санкций для отечественной экономики и бизнесменов», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Между тем 24 февраля Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи собрал экстренное заседание. Участники встречи выразили серьёзную обеспокоенность ситуацией на Украине, отметили необходимость усилий для защиты сограждан, а также оказания помощи в их эвакуации.

Ранее 23 февраля представитель министерства иностранных дел Южной Кореи заявил журналистам в Париже, что санкции в отношении России «представляются реально сложными», поскольку Россия является десятым по величине торговым партнёром страны.

«Тогда против КНДР, которая почти каждый день запускает ракеты, тоже нужно ввести санкции», — призывает hypa***.

«Почему расположение Южной Кореи такое неудачное? Под боком только Китай да Япония», — негодует mega***.

«Думаю, что МИД принял правильное решение. Конфликт затяжной, а данное решение спасает отношения с союзниками», — отмечает mans***.

«Нам нужно срочно ввести санкции против России, которая развязала войну», — агитирует kbw1***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Перед президентскими выборами хаоса становится все больше», — пишет im10***.

«Не удивлюсь, если новый президент ввяжется в эту войну», — сообщает spek***.

«Зачем ходить далеко? Давайте сперва разберемся с санкциями против КНДР!» — предлагает home***.

«Объём торговли между Южной Кореей и Россией незначительный, не вижу ничего плохого в введении торговых санкций. Страны, что вторгаются на территорию соседей, необходимо наказывать», — пишет kozz***.

«Не стоит оправдываться. Вы подвергаете людей риску и из-за вас ситуация в мире становится ещё хуже! Хочу, чтобы все страны перестали торговать с Россией», — высказывается pure***.

«Уверен, что Путин войдет в историю как худший президент», — предполагает 1tin***.

«КНДР, Китай и Россия — этот тот перечень стран, которые необходимо уничтожить в первую очередь», — пишет scy8***.

«Взгляните сперва на нашу экономику, а потом думайте о вводе ограничений», — призывает rnjs***.

«Я за мир во всем мире!» — отмечает char***.

«Жадность фраера сгубила», — сообщает jung***.

«Вот по этой причине у нас должно быть свое ядерное оружие», — комментирует so_m***.