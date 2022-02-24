Страны Евросоюза ввели санкции против России в связи с кризисом на Украине. Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов в ЕС 23 высших должностных лиц и 351 депутата Госдумы. Как выразился глава дипломатии Брюсселя Жозеп Боррель, «никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов в Антверпене».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Кроме того, власти Германии приостановили сертификацию «Северного потока — 2». Пользователи соцсетей в Италии тем временем недоумевают, считая, что антироссийские меры направлены почему-то против жителей ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«А пострадаем мы, простые европейцы. Мы уже дорого заплатили за всю их политику. И это ещё не конец. «Спасибо», США», — отметила Ивика Дж.

«Санкции не против России, а против итальянского экспорта, который в очередной раз понесёт последствия недобросовестной политики Евросоюза в пользу США», — считает Натан Р.

Канелла Джузеппе. Кома

«К сожалению, проиграют итальянские и французские магазины и рестораны, так как русские оставляют там вагоны денег. Они просто переедут тратить их в Дубай, Гонконг или Сингапур», — добавил Джованни Б.

«Поскольку я живу в месте, где много русских, с сегодняшнего дня я покупаю продукты у них. Украина будет новым Вьетнамом для США! Янки, идите домой!» — предложил Массимо М.

«Против кого направлены эти санкции? Против России или Европы?» — недоумевает Нильде К.

«Нелепо угрожать России серьёзными санкциями, они сами не знают, о чём говорят. Санкции против России означают, прежде всего, катастрофические последствия для итальянских семей и компаний», — пишет Донато К.

«Молодцы, продолжайте вводить санкции против европейских граждан… Рабы НАТО», — отметила Франческа Б.

«Я правильно понимаю? Мы вводим санкции, чтобы ещё больше платить за газ, который уже стоит вдвое дороже, а также меньше экспортировать итальянские товары в Россию. Что приведёт к потере рабочих мест. Скажите, что вы шутите», — не понимает Розарио П.

«Они не шутят. Они хотят порадовать звёздно-полосатых шерифов», — подчеркнул Патрицио Д.

«Нам нужно выйти на площади, чтобы они поняли, чего хотят итальянцы. После двух лет пандемии мы в шаге от абсурдной войны, которую планируют, финансируют и провоцируют США с Европой», — призвала Алессандре Фабре Р.

«Европа не имеет значения, американцы главные. А россияне вправе защищаться от экспансии США», — считает Томмазо С.

Anidaat Цюрих. Швейцария. До 1964

Большинство итальянцев не согласны с оценкой европейских политиков и СМИ, которые заявляют, что за эскалацию на Украине ответственны российские власти.

«С желанием включить Украину в НАТО вы объявляете войну Москве. Игра американцев и британцев, нуждающихся в войне, чтобы поднять свою экономику», — заметил Маттео П.

«Путин не хочет вторгаться на Украину, он хочет лишь её независимости от НАТО, чтобы базы НАТО не находились на российских границах», — высказался Массимо Г.

«Они [Россия] просто нарастят торговлю с Китаем! И будут ждать европейцев со шляпами в руках, выпрашивающих газ и нефть по цене в три раза дороже», — пишет Сандро Л.

«Это только послужит укреплению связи между Россией и Китаем, к которым дрейфует и Турция… не нужно быть гением, чтобы это понять», — поддержал Массимилиано В.

«НАТО, рождённое для противодействия социалистическому блоку, больше не имеет смысла существования после распада Советского Союза. Вместо альянса в защиту государств-членов он стал инструментом США для нападения на любого, кто противостоит его расширению. Мир наступит тогда, когда будут демонтированы бесполезные, но дорогие рудименты», — подчеркнул Лучано Л.