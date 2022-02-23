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М. Киркебэк. Шальбург – патриот-предатель. СПб.: Нестор-История, 2022.

М. Киркебэк. Шальбург — патриот-предатель. СПб.: Нестор-История, 2022

Если бы в 40-е годы ХХ века у людей были социальные сети, то у героя книги в статусе значилось: «всё сложно» или «всё запутанно». И в данном случае речь идет не о личной жизни (с ней в целом всё ясно: жена, дети), а о причудливом клубке идей, целей и путей их осуществления, которые привели его к гибели.

Впрочем, автор книги датский историк Миккель Киркебэк рассказывает обо всём по порядку.

Константин Феодорович (Кристиан Фредрик) Шальбург (1906−1942) родился, как сейчас принято говорить, в смешанной семье. Отец — Август Шальбург, удачливый предприниматель из Дании, мать — российская подданная Елена Старицкая-Симьяновская — принадлежала к одной из ветвей дома Рюриковичей. Последнее ввело родителей героя в высший свет, а сам он в 1915 г. был представлен государю. Позднее в эмиграции Константин и его сестра Вера даже стали крестниками великой княгини Ольги Александровны (сестры последнего императора).

Константин Шальбург

Всё изменилось после революции. Еще летом 1917 г. Шальбурги уезжают на историческую родину отца семейства. Там молодой человек поступил на службу в лейб-гвардейский батальон, охранявший членов королевской фамилии, где прошел путь от рядового до капитана. Как и в России, он становится другом братьев короля Дании Кристиана Х принцев Харальда и Густава.

Однако Константин Феодорович продолжал считать своей главной целью борьбу с коммунизмом, уничтожившим столь значимую и любимую им Российскую империю (как отмечает биограф, «Шальбург мог прийти в бешенство, если кто-то не делал разницы между белыми и красными, между Россией и Советами»). Поэтому в 1940 г. он вышел в отставку и отправился добровольцем на советско-финскую войну. Правда, бои завершились раньше, чем датчанин успел оказаться на линии фронта (какое-то время он прослужил офицером-инструктором), что его искренне огорчило. Тем более что, отправившись на войну, герой книги пропустил нападение Германии на Данию. Шальбург пережил нервный срыв, когда узнал, что королевская армия капитулировала в первый же день вторжения врага, так как готов был сражаться за свою родину до конца. Последнее представляется парадоксальным, так как он с симпатией относился к нацизму и даже вступил в датскую национал-социалистическую партию.

Датская армия. 1940 год

Осенью того же года Константин Феодорович стал членом СС (преступной организации, согласно решению Нюрнбергского трибунала). Столь неожиданное решение было обусловлено тем, что Шальбург, негативно оценивая сначала пакт Молотова-Риббентропа, а потом оккупацию Дании, тем не менее видел в гитлеровской Германии единственную защиту Европы от большевизма.

Не удивительно, что в составе войск недоброй памяти «черного ордена» он выступил против СССР. Да, Шальбург, в отличие от других нацистов, не считал славян низшей расой, видя свою миссию в «освобождении» России, но это не мешало ему, как образно пишет Киркебэк, видеть в сражающихся против него красноармейцах «звериную стаю».

Историк отмечает, что рассказы о личной храбрости Шальбурга зачастую мифологизированы и не могут быть подтверждены документально. Но и имеющиеся данные позволяют считать, что Кристиан Фредрик был умелым, а потому и опасным воином. По поводу его гибели под Демьянском можно сказать словами Константина Симонова:

Да, нам далась победа нелегко.

Да, враг был храбр.

Тем больше наша слава.