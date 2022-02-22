После восьми лет колебаний президент Российской Федерации В.В. Путин накануне 104 годовщины Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота решился на признание Донецкой Народной Республики (далее по тексту ДНР) и Луганской Народной Республики (далее по тексту ЛНР). И принудила президента России к этому шагу, полагаю, продуманная целенаправленная политика США.

Питер Рубенс. Аллегория войны и мира (фрагмент)

Суть этой политики США в последние годы заключалась в том, чтобы последовательно проводить линию на срыв Украиной Минских договорённостей, препятствовать вводу «Северного потока — 2», проводить массированную, разнузданную в современной информационной истории пропаганду, поток ложной информации о якобы «войне, которая вспыхнет завтра, послезавтра…» посредством нападения России на Украину.

Одновременно с этим США и их западные сателлиты, воспользовавшись предложением-ультиматумом России о заключении обязательной договоренности по обеспечению взаимной безопасности, втягивали нас в затяжные предварительные переговоры. Тем самым создавая образ Запада как основного миротворца.

В этих условиях позволю предположить, что президентские аналитики, не просчитав «куда всё же склоняют Россию США, к войне или к миру?», рекомендовали президенту России В.В. Путину пойти на немедленное признание ДНР и ЛНР. Что и было осуществлено 21 февраля 2022 года к всенародному ликованию ДНР, ЛНР и большинства российского народа. Это решение президента России коллективный Запад встретил с осуждением, с обвинениями в нарушении норм международного права, введением новых санкций, что было ожидаемым, но… пока не стали обвинять Россию в развязывании войны с Украиной. Почему? Вероятно, США уверены, что Россия в ближайшее время будет вынуждена ввести свои войска в ДНР и ЛНР. Вынудят её к этому, как ожидают США, неминуемые провокации Украины, к которым её коллективный Запад постоянно подталкивает, снабжая оружием и наводняя военными наёмниками и консультантами. Вот тогда и будет Россия обвинена в развязывании войны. Понимает ли это Кремль? Хочется верить, что начинает понимать.

Официальное интернет-представительство президента России Подписание документов о признании Донецкой и Луганской Народных Республик

И здесь решающую роль в нашей правоте должно сыграть единство российского народа, поддержка им той политики, которую проводит президент Российской Федерации В.В. Путин на украинском направлении.

К сожалению, само почти часовое обращение-выступление президента к гражданам России, которое должно было не только объяснить мотивы, побудившие к признанию ДНР и ЛНР, но и сплотить народ, было омрачено очередной антисоветской риторикой, которой В.В. Путин посвятил значительную часть времени своего обращения. Не буду подробно на этом останавливаться, поскольку этому уже была посвящена обстоятельная статья М.В. Демурина, опубликованная в ИА REGNUM.

Добавлю только, что поддержка президентской политики на украинском направлении со стороны всего российского народа необходима ещё и потому, что впереди нас ждут определённые житейские трудности, которые будут вызваны очередными западными санкциями.

И вот здесь вызывает сомнения, что эту поддержку президент сможет получить от той части населения России, которая пока ещё жива и которая в прошлом, 17 марта 1991 года, голосовала на референдуме за сохранение СССР. Именно эта часть нашего населения, мягко говоря, неодобрительно отнеслась к антисоветской риторике президента в его обращении.

Митинг на Манежной площади в Москве. 10 марта 1991 года

Следует учитывать и такой, не менее важный, факт, что многие граждане России не в восторге от проводимого экономического курса, который вот уже тридцатилетие ведёт к насаждению капитализма, порождающего социальное неравенство её граждан. Запрос общества в корректировке основных целевых установок дальнейшего развития России по-прежнему остаётся значительным.

При всей сложностях текущего момента вновь, к сожалению, зазвучало давно забытое: «Лишь бы не было войны».