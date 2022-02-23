Внимание всего мира приковано к последним событиям между Россией и Украиной. После решения президента России Путина признать Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, а также отправить на Украину «миротворцев» в регионе обострилась напряженность, а международные СМИ описали происходящее словами: «На пороге третья мировая война».

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны

Напряженность между Россией и Украиной, продолжающаяся уже несколько недель, достигла точки кипения после решения президента России Владимира Путина направить на Украину «миротворческие силы». Выступая в понедельник вечером с длинной речью, Путин также пригрозил НАТО и Соединенным Штатам. Россия, которая месяцами окружала Украину всей своей мощью, наконец начала выдвигать свои войска на восток Украины. В то время как признание Путиным независимости ЛНР и ДНР и ввод российских войск на восток Украины вызвали широкий резонанс в международном сообществе, британские СМИ озаглавили происходящее «началом третьей мировой войны».

Пресса США: «Последняя игра Путина»

CNN: Базирующейся в США телеканал CNN International рассказал о вчерашних событиях в регионе в сюжете под названием «Путин воспользовался старым сценарием на востоке Украины». «Президент России Владимир Путин в понедельник признал сепаратистские республики в Донбассе на востоке Украины, направил туда российские войска для выполнения «миротворческих» обязанностей и поставил Россию на грань полномасштабной войны, — передает телеканал и задается вопросом: — Пора ли паниковать?»

Официальное интернет-представительство президента России Подписание документов о признании Донецкой и Луганской Народных Республик

WALL STREET JOURNAL: WSJ, одна из авторитетных газет США, опубликовала статью относительно событий прошлой ночи под заголовком «Последняя игра Путина: пора урегулировать соглашения, которые «унизили» Россию после холодной войны».

«Московские вооруженные силы угрожают Украине, но большей наградой будет восстановление Россией своей сферы влияния, простирающейся на Восточную Европу», — считает WSJ.

Британская пресса: «Король Лир на театре военных действий»

THE TIMES: The Times, одна из ведущих газет Англии, озаглавила статью «Вчера вечером Путин преподал странный урок истории». В тексте говорится об отправке Путиным миротворцев на Украину. «В своем выступлении, которое длилось почти час, российский лидер преподал странный урок истории», — утверждает издание. Газета отметила, что в своей речи Путин также спросил: «Вы хотите избавиться от коммунизма?» и продолжил: «Тогда не останавливайтесь на полпути. Мы готовы показать Украине, что значит избавиться от настоящего коммунизма».

Odkb-csto.org Миротворцы ОДКБ

DAILY STAR: Тем временем британская газета Daily Star рассказала своим читателям о развитии отношений между Россией и Украиной в статье «Опасения относительно третьей мировой войны усиливаются». В тексте издание отметило, что «мир наблюдает плавный переход от инфекции коронавируса Covid 19 к третьей мировой войне».

ТЕЛЕГРАФ: Для описания новых подробностей, связанных с российско-украинским кризисом, газета опубликовала статью под заголовком «Владимир Путин играет короля Лира на театре военных действий в Кремле». По мнению издания, действия Путина «дали ощущение шекспировской драмы».

THE GUARDIAN: В аналитической статье «Нелепый, злой образ Путина станет поворотным моментом в его долгом правлении», опубликованной в The Guardian, одной из ведущих британских газет, говорится, что Путин — «верховный лидер, который собрал своих приспешников для принятия решения, которое изменит архитектуру безопасности в Европе и может привести к ужасной войне».

INDEPENDENT: Владимир Путин обвинил Киев в геноциде и отправил «миротворческие» войска в сепаратистские регионы Украины.

БИ-БИ-СИ: Би-би-си в прямом эфире передавал вчерашние события. Также на сайте телеканала появилась аналитическая статья «Чего на самом деле хочет Путин?». «То, что произойдет дальше, может поставить под угрозу всю структуру безопасности Европы», — говорится в статье. Также в ней отмечается, что война может иметь серьезные последствия.

Немецкая пресса: «Хорошая сторона вызывающей стыд речи»

BİLD: Самая читаемая газета Германии Bild рассказала о признании ЛНР и ДНР в статье «Танки Путина уже в пути». «Путин выбросил мирный порядок Европы в мусор!» — утверждает издание. Кроме этого, газета отмечает, что в якобы «позорной речи» Владимира Путина была хорошая сторона. «Она заключается в том, что теперь мы знаем наверняка: Путин сделал себя врагом Запада, НАТО, США, Украины и почти всего мира».

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: Süddeutsche Zeitung, одна из ведущих газет Германии, вчера вечером опубликовала статью с вопросительным заголовком: «Это уже вторжение?». По мнению немецкого издания, «президент России хочет предотвратить сближение Украины с Западом путем развертывания своих войск».

Французская пресса: «Объявление войны Путиным»

LE MONDE: Самая читаемая газета Франции, Le Monde, сообщила о событиях на Украине заголовком «После нескольких месяцев дипломатической напряженности на Украине Владимир Путин решил перейти в наступление». «Этим шагом Путин закрыл двери для всех дипломатических решений», — пишет издание.

LE FIGARO: Одна из ведущих французских газет Le Figaro опубликовала редакционную статью о развитии отношений между Россией и Украиной. Le Figaro в своей аналитической статье под названием «Объявление войны Путиным» написала, что России грозит серьезная опасность. В качестве аналогии издание привело пример американских ошибок в Ираке, призвав Москву обратить внимание на этот «урок истории».

Турецкая пресса: «Это решение России неприемлемо»

SÖZCÜ: Турецкая газета Sözcü написала о реакции турецкой стороны на признание Россией Донецкой и Луганской республик. Издание процитировало слова президента Эрдогана, который заявил, что «Анкара считает это решение России неприемлемым». Он также призвал стороны придерживаться здравого смысла и соблюдать международное право.

KARAR: Турецкая оппозиционная газета Karar в статье «Текст признания ЛНР и ДНР напомнил резолюцию России 2008 года» обратила внимание на тот факт, что текст почти полностью совпадает с текстом, опубликованным Россией в 2008 году, когда Грузия решила вторгнуться в Абхазию и Южную Осетию.

jalpeyrie Во время войны в Южной Осетии

KORKUSUZ: Одно из популярных печатных изданий Korkusuz в статье «Путин отдал приказ: российские солдаты и танки наступают на Украину! Первая реакция пришла из Турции» пишет, что напряженность между Россией и Украиной, которая длится уже несколько недель, достигла предела после решения президента России Путина отправить на Украину «миротворцев». «В то время как многие танки, не имеющие официальных номеров и документов, вошли на Украину по приказу Путина, Анкара также отреагировала на действия Путина. В Турции обратили внимание на то, что президент России в своей речи вспомнил об историческом эпизоде, связанном с Османским государством», — отмечает издание.

Другие: «Ставки на кризис выросли»

AL JAZEERA: Катарская телекомпания Al Jazeera сообщила, что «президент России Владимир Путин признал независимость двух сепаратистских регионов на востоке Украины и повысил ставки на кризис, который, как опасается Запад, может спровоцировать большую войну».

HAERETZ: Haaretz, одна из авторитетных израильских газет, в статье «Ветры войны в Восточной Европе» обратила внимание на проблемы жителей Мариуполя, приморского города Украины, в своих новостях под заголовком.