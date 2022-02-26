Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил введение режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 23 февраля заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение», — сказал он, добавив, что данное решение должен также утвердить украинский парламент.

Также не исключается продление срока действия режима чрезвычайной ситуации до 60 дней.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка» и «Панченко», а также ва YouTube-канале издания «Страна.ua».

«Я так понимаю, что можно коммуналку не платить», — отреагировал dima4ok.

«Тоже вопрос по Донецкой и Луганской областям — ВП (военное положение — М. Р.) вводят или отдавать готовы?» — не понимает Pako Rith.

«Так они воевать с регулярной российской армией собрались или просто держать ЧП вечно, чтобы никаких выборов и все дела?» — задалась вопросом Лизанька.

«Проблема нынешней власти в том, что им поставили ультиматумы. Так или иначе, отношение к власти у народа строго негативное. На какую клетку они сейчас ни сделают ход — их осудят. Да, они могли бы не вводить режим ЧП, но тогда бы люди их осудили за то, что они не предостерегают народ и не предпринимают никаких действий», — пишет один из участников обсуждения.

«Ждём призыва и отлова», — отметил Александр.

U.S. Army Europe Images Армия Украины

«Пусть делают что угодно, только пушки не заряжают. В идеале нужно согласиться на переговоры. Хоть какие-то. Хоть с кем-то», — добавил Igor G.

«Ага… Стало быть, уже всю Луганскую и Донецкую области уже слили. Продолжайте в том же духе…» — отреагировала Ирина Г.

«Боятся, что народ разбежится. Своих уже вывезли», — прокомментировал новость Виктор.

«Как удобно… Чтобы никто никуда не сбежал», — с сарказмом пишет Atreides.

«То есть Донецкую и Луганскую области он сдал?» — интересуется marina marisha.

«Боятся митингов и протестов», — предположил Sergey M.

«Отлично, панику раскручивают», — отреагировал Andriy Borisovich.

«Мальчик Вова (речь о Зеленском — М. Р.) решил успеть переиграть во все игры, пока его не поперли», — иронизирует Zhuk.

«Главное, чтоб на улицу бастовать не вышли и власть не критиковали… Ззаткнуть людям рты… главное для Зели», — отметила Halina H.

«Меня интересует один вопрос, а грабить страну, получать откаты, выводить деньги в офшоры они тоже будут и при ЧП? А Зеленский продавать свои фильмы в Россию и получать оттуда доходы тоже будет при ЧП? Или ЧП их обогащению не помеха? Это нам ничего нельзя, а им ЧП не помеха?» — задалась вопросом Любовь Г.

«А не хотят людей эвакуировать из-под обстрелов на Донбассе? Им их не жаль. Им надо, чтобы картинки были о страданиях людей для Запада. А ЛДНР не может стрелять по полной туда. Потому, что там люди!!! Они вывозят [людей] со своей территории, чтобы было меньше смертей…» — подытожила Люба П.