Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам покинуть территорию России из-за якобы усилившейся «российской агрессии». Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба украинского МИД.

Кириак Костанди. В люди (фрагмент). 1885

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится в сообщении.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и «Новое издание». Многие указали на то, что находиться в России безопаснее, нежели на Украине.

«Прям уже бегут», — написала Ольга.

«Что дальше? Разрыв дипотношений?» — задумался Глеб С.

«Так миллионы трудовых мигрантов в России и ломанулись обратно в безработную Украину через военкоматы на фронт», — смеется Valera R.

«Лучше бы они, наше правительство, покинуло нашу территорию, дышать было бы легче!» — отреагировала Ирина Х.

«Смотрю, уже очередь из чемоданов. Там куча людей на заработках, многие из которых уже имеют или подали на вид на жительство», — пишет Денис.

«Да, из окна… вижу их с чемоданами. Радостные все такие», — иронизирует Марьяна K.

«Ну, допустим, вернулись, что наша власть может предложить? У нас появились рабочие места, выросла зарплата, уменьшились драконовские тарифы? Или этим людям предлагается транзит РФ — Польша, с заездом на родину?» — не понимает Таисия.

«Хватит уже указывать, что нам смотреть, куда ездить…» — призвала Ксения.

«Норм. Возвращайтесь из РФ, потом под микроскопом рассмотрят биографию, потом признают врагом народа и диверсантом — и вперёд на фронт искупать вину кровью, а иначе и посадить могут», — отметил SRM Solovei.

DDima МИД Украины

«Наоборот, лучше ехать в Россию», — добавил Сергей О.

«Там спокойней, чем здесь», — пишет Anna.

«Вернутся в военкоматы», — пошутил «Вайгач Остров».

«Это, наверное, самое безопасное место сейчас», — выразил свое мнение о России один из комментирующих.

«Так и вижу, как толпы наших возвратятся обратно», — с сарказмом отметил Sergey Sergeevich.

«Все на могилизацию!» — иронизирует Johnas.

«Смысл людям покидать места жительства и работы? Тем более там, где всё спокойно и порядок. Или опять сказки будут о том, как «злые русские угнетают украинцев» в России. [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба уже должен чемоданы собирать из Киева. Если ВСУ не прекратит немедленно обстреливать республики», — написал «Kіевлянинъ».

»Нашли дурных», — добавил Andrew K.

«А потом объявят, что РФ держит 5 миллионов украинцев в заложниках», — отреагировал Денис В.

«Да, возвращайтесь, «мы» тут люстрацию проведем, засудим, отберем право голосования на 20 лет и т.д.» — написал Андрей Я.

Официальное интернет-представительство президента Украины Украинцы

«Это клоуны подсмотрели у США, России и других больших и умных стран. Типа рекомендовать своим гражданам, находящимся в бизнес-командировке или в турпоездке, ради безопасности покинуть опасную страну. Но… они не учли, что украинцы в России уж точно не туристы или бизнесмены. Украинцы в России работяги. Да и безопасней в России быть украинцем, чем быть украинцем на Украине», — прокомментировал новость Marat.

«Бред… Украинцы в России очень комфортно себя чувствуют», — пишет Ольга И.

«А зачем? Отдать свою жизнь за воров и наркоманов??? Слишком неравный обмен», — отреагировала Наталья М.

«Причина: обмеження (ограничение — О. П.) консульской помощи. Сколько ездил по миру — никогда к ним не обращался», — подытожил L. A.

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