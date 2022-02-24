Любопытный факт выяснился по поводу житья-бытья в нищем Алтайском крае, которое власти региона вроде как обязаны улучшать год от года в соответствии с провозглашенными президентом национальными целями. Казалось бы, обнародована простая статистика к 23 февраля — о средней продолжительности жизни мужчин на Алтае (65,18 года). А какой вывод? Если кто забыл, срок выхода на пенсию для мужчин обозначен 65 годами. Значит, алтайским представителем сильного пола на «дожитие» в среднем остаётся лишь два месяца. Красота?

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.

«Как раз пенсию оформить успеть… или не успеть…» — иронизирует Евгения Черных.

«Снять всю пенсию и накопления и гульнуть два месяца как раз напоследок», — предлагает Павел Степанов.

«На такие пенсии только два раза получится», — соглашается Марина Маркина.

«Получил две пенсии — и царство тебе небесное!» — соглашается Николай.

«Пенсионный фонд доволен», — замечает Олег Кейц.

«Пенсионный возраст можно поднять ещё на 0,18 года?» — вопрошает «Чучмек».

Не обошлось без актуальной украинской тематики, связанной с признанием Россией ЛНР и ЛНР.

«Мужчина должен умереть до 65 лет, сражаясь на Донбассе, а не от старости!» — считает Геннадий Борщевиков.

Были и те, кто считает, что долгожительство — не такая уж приятная вещь.

«Мужчины живут вполне долго. Просто смертность немногих в пьяной поножовщине, от перепоя, в армии, в тюрьме, на производстве и в ДТП в молодом возрасте сильно влияет на среднюю цифру. Убрать из статистики эти смерти не от старости и болезней, так средняя выйдет за 70. Что не особо-то и хорошо — долгожительство это вредный побочный эффект развития медицины», — рассуждает «Джон».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

«У нас в России мужчины просто до пенсии не доживают. Всю жизнь работают, а на пенсию так и не выходят», — считает Анна Емельянова.

Также досталось единороссам, которые продавили увеличение пенсионного возраста.

«Есть другая статистика: почти 50% мужчин не доживет до пенсии. Почему ЕР подняла пенсионный возраст? Где деньги, Зин? Которые этими мужчинами были перечислены, инвестированы в ПФР? Для чего, почему ЕР постоянно нагнетает социальную напряженность?» — возмущается И.

«Надо ещё прибавить, чтобы на работе умирали, чиновникам радость какая-то будет!» — кипятится Михаил Логвинов.

«Пенсионный фонд — это большая пирамида по отбору денег», — соглашается Валентина Мокина.

«Всё сходится с замыслами буржуйских кровососов и правительства РФ — проработал мужик до выхода на пенсию и отдал Богу душу. Чтобы не быть обузой государству. И внуков не воспитает, и рыбки не половит», — считает «Ихтиандр».

»Осенью на кладбище ждал знакомых, чтоб поработать вместе, чтоб незаметно время прошло, считал умерших за последние пять лет мужиков и их года. Получилось, что средний мужик у нас прожил 57,5 лет. Может, мало умерших здесь. Надо, наверно, не десятки считать, а десятки тысяч», — поделился Алексей.

«Пенсионный фонд — это самый большой лохотрон, самая большая пирамида, где выигрывают только организаторы, а простой народ остаётся в проигрыше или получает копейки — подачки!» — считает Ирина Ефимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Еще не опубликованы итоги переписи, там цифры поинтересней будут! А средний возраст женщин выше, это за счет тех женщин-тружениц, которым памятник надо ставить при жизни!» — считает Надежда Т.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Дня защитника отечества, отмечаемого в России 23 февраля, управление статистики Алтайского края обнародовало некоторые данные о мужчинах, проживающих в регионе. Выяснилось, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для мужчин составила 65,18 года, для женщин — 75,16 года.

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