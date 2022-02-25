Вооружённый конфликт в Ливии, который начался со свержения режима Муаммара Каддафи зимой 2011 года, продолжается до сих пор. И, по крайней мере — пока, мирного решения этого кризиса не предвидится. За 11 лет войны в неё втянулись десятки мировых и региональных держав, террористических группировок и политических сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Одним из крупнейших политических игроков в Ливии является Турция, которая поддерживает ряд местных вооружённых группировок, близких к организации «Братья-мусульмане» (деятельность организации запрещена на территории РФ), и международно признанное правительство страны в Триполи. Об участии турецкой армии в ливийском конфликте впервые стало известно в начале января 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что войска направляются в Триполи для защиты правительства страны от «иностранных наёмников и бандитских группировок»

В течение последующих месяцев в Сети регулярно появлялись фото и видео, свидетельствующие о том, что в окрестностях аэропорта Триполи появились батареи турецких зенитных ракет. Для их прикрытия на ливийскую землю были доставлены танки и лёгкая бронетехника. Однако ливийские союзники Турции нуждались не только в военной технике, но и в обученных солдатах, готовых воевать на фронте с оружием в руках. Власти Турции не решились на отправку в Ливию крупные армейские соединения, но при этом нашли альтернативный способ поддержки союзников.

В начале февраля на территорию Ливии стали прибывать отряды сирийских боевиков, завербованных турецкой разведкой. Уже 20 февраля стало известно о том, что в Триполи в результате ракетного обстрела погибли несколько турецких офицеров и их сирийский переводчик. Эту информацию также подтвердили власти Турции.

С тех пор сирийские боевики регулярно принимают участие в боевых действиях на территории Ливии и даже проходят ротацию. 17 февраля 2022 года телеканал Al-Hadath, со ссылкой на свои источники сообщил, что группа боевиков составе 250 человек покинула территорию Сирии и направилась в Ливию транзитом через Турцию. Ранее издание сообщало о том, что другая группа сирийцев, которая принимала участие в ливийском конфликте, была вывезена на территорию Турции. Фактически Турция провела ротацию своих сил накануне начала в Ливии очередного этапа гражданского конфликта.

(сс) Mohmmed ayd Сирт (Ливия) после боев

Как ранее неоднократно сообщали многие арабские СМИ, турецкая разведка занимается вербовкой сирийцев из числа боевиков так называемой «Сирийской национальной армии» (СНА). Данная группировка была создана в 2020 году на севере Сирии при активном участии турецкого военного контингента. Главной военной силой в составе (СНА) является «Дивизия султана Мурада», которая и поставляет наёмников для участия в конфликтах за пределами сирийской территории.

В конце декабря 2020 года в СМИ даже появилась фотография (https://regnum.ru/news/polit/3456225.html), на которой лидер группировки Фахим Исса был снят вместе с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

По данным британской газеты Guardian, в 2020 году на ливийской территории находились более 2000 боевиков сирийского происхождения, подписавших с правительственной армии контракт на шесть месяцев службы. По данным различных СМИ, боевики получают от $1000 до 2000 в месяц. Часть из них в случае ранения получает медицинскую помощь, а семьи погибших боевиков могут рассчитывать на пенсию. Также есть сведения о том, что командиры боевиков забирают себе большую часть зарплаты и требуют от рядовых бойцов взяток за возможность попасть в Ливию. В разное время количество сирийских боевиков в Ливии увеличивалось или сокращалось в зависимости от фронтовой обстановки.

Qasioun News Agency Сирийская национальная армия

С деятельностью «Дивизии султана Мурада» связано также несколько международных скандалов. В июле 2021 года Государственный департамент США сообщил о том, что Турция попала в реестр стран, практикующих использование детей в военных действиях. Согласно заявлению Госдепа, Турция через группировку «Дивизия султана Мурада» занимается вербовкой несовершеннолетних в лагерях сирийских беженцев для их обучения и последующей отправки в Ливию. Это первый случай в истории, когда в подобный список попадает государство — член НАТО.

В Турции предпочли не комментировать это заявление.

Однако вне зависимости от того, кого именно Турция направляет воевать в Ливию, несомненно, что эти бойцы способны менять расклад на поле боя в пользу тех, кто их нанимает. Во многом именно из-за участия сирийских наёмников зимой 2020 года провалилось наступление войск ливийского мятежного маршала Халифы Хафтара на Триполи. Его войска не смогли преодолеть сопротивление противника, солдаты которого имеют большой опыт ведения боевых действий в городской застройке, полученный ими в боях с правительственной армией Сирии.

Mil.ru Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар

Не вызывает сомнений, что, действуя как единая сила и получая поддержку с воздуха в лице турецких ударных беспилотников, сирийские наёмники смогут вновь изменить расклад сил в Ливии. В том случае, если ситуация в стране вновь сможет выйти из-под контроля. Другой вопрос — в какой точке земного шара они окажутся в следующий раз и не станут ли «новые турецкие янычары» главным инструментом гибридной политики Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке.