Европейский союз должен преодолеть колебания и скептицизм и твёрдо пообещать Киеву будущее членство в ЕС. Об этом 22 февраля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам главы украинской дипломатии, происходящие сейчас события должны заставить Европу «забрать Украину».

Иван Шилов ИА REGNUM Лакомый кусок

«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — сказал он.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины («в буквальном смысле забрать Украину себе») обсудили в телеграм-каналах украинских журналисток Олеси Медведевой («Леся из СТРАНЫ») и Ангелины Пичик.

«Звучит независимо», — написал Pavel M.

«Уже такая паника, что он не отдаёт себе отчёта в том, что говорит?» — недоумевает Руст.

«Как котенка, возьмите в добрые руки, а то в подъезде живет», — иронизирует Nikita A.

«А когда просят Россию забрать себе, то это государственная измена. Вот дебилы», — не выдержала Iryna.

«Часть России, часть Европе. Всё честно», — пошутил Евгений Г.

«А Кулеба Европу спросил, оно им надо?» — написал Андрей С.

«Сепаратизм, однако», — с сарказмом пишет Artur F.

«Халявщик! На свои живи», — отреагировал Алекс.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Часть Польше, часть Венгрии. Всё логично», — добавил LesNick.

«Оформить то, что и так понятно. Внешнее управление», — отреагировал М.П.

«Когда условный полковник Смит приходит в кабинет начальника ГУР, кладет ноги на стол и говорит: «Мыкола, неси-ка сюда личные дела ваших контрразведчиков», то это разве еще «не забрал себе»?» — задался вопросом Stas I.

«То скакали за независимость, то «заберите нас к себе», — недоумевает «олд».

»Заберут, но по частям, что-то Венгрия, что-то — Польша, что-то румынам перепадет», — отметил Anton B.

«Кушать хочу… Накормите меня… А. Возьмите меня к себе. Вам шо, жалко?» — смеется Сергей.

«Вот и вся дипломатия! Кто это возьмет себе страну с войной и с долгами?» — поинтересовалась Алла IV.

«Заберите нас каждый по кусочку??? Это заявление о нарушении территориальной целостности Украины от министра иностранных дел!» — прокомментировала Sylima.

«Сначала Путину на перевоспитание сдадут, а когда поумнеют, может, и в ЕС…» — шутит «Я».

»Они зачем всё это время страну грабили и разваливали, войну сюда привели? Чтобы сейчас это всё себе забрать?» — написал White.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине в 2014 году

«По частям возьмут, пусть не переживает. Только позже, когда уже Украины не будет как государства, возьмут своё назад. Для этого они вас, майданутых упырей, и не трогают, ждут, пока вы развалите страну окончательно, чтоб, как падальщики, забрать остатки», — отметил SeVa L.

«Ну и цирк. Разворотить страну… [украсть] всё, что можно, довести народ до мусорок… А потом просить, возьмите это счастье на свою шею…» — не понимает E. L.

«Сепаратизм в чистом виде. Глава МИД в открытую решил… [сдать] суверенитет и независимость. Сядет?» — поинтересовался Геннадий.

«Оккупируйте нас кто-нибудь», — с сарказмом подытожил Алексей, обращаясь как бы от лица киевских властей.