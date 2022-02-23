Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось связаться по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который после признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик решил прервать свое африканское турне. Правда, CNN Türk уточняет, что сделано это было не столько из-за желания пообщаться с Зеленским, сколько из-за необходимости принять участие в саммите глав стран НАТО в онлайн-режиме. Но как бы то ни было, Зеленский услышал от Эрдогана то, что хотел услышать. Турецкий президент подчеркнул, что «выступает против любых решений, которые нацелены на территориальную целостность Украины», а «для урегулирования сложившегося на Украине вопроса» призвал «использовать все возможности дипломатии на международной арене».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Но что еще делать Эрдогану, когда в Турции в подвешенном состоянии находится курдская проблема… Он ранее предлагал провести саммит лидеров Турции, России и Украины в Стамбуле. Однако Киев выставил новый переговорный формат, называя его «наиболее оптимальным»: пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) плюс Украина, Германия и Турция. В первом случае Анкара выступала в роли чуть ли не главного сценариста предполагаемой дипломатической многоходовки. Подобно тому, как в Закавказье ей удается продвигаться вперед, используя формат «3+3» (Турция, Россия, Иран, Армения, Азербайджан и Грузия) без участия США и ЕС, так и на предполагаемом саммите в Стамбуле она должна была в своем лице как член НАТО олицетворять так называемый коллективный Запад. В варианте же Киева, даже в случае его практической реализации, Турции отводится роль важного, но всё же дипломатического статиста.

Тем не менее Эрдоган говорит: «Если такое предложение найдет применение, то мы, конечно, будем в него включены. Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся с ним, то мы примем участие в этом заседании». Почему бы и нет, если, конечно, сработают другие «если». Кстати, не случайно Москва позитивно воспринимала посреднические усилия Анкары, внося определенные уточнения в свою позицию. Однако сейчас многие турецкие эксперты, которые неплохо ориентируются в региональной ситуации, считают, что после решения России признать Донецкую и Луганскую Республики «Зеленский имитирует бурную деятельность по урегулированию конфликта, который уже практически решается Москвой». Более того, они открыто говорят, что на украинском направлении Путин не преподнес Эрдогану «неожиданных сюрпризов». В этой связи эксперты указывают на выдающиеся по своим результатам итоги визита в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева, уточняя, что это был первый визит в Москву главы государства после решения России по ДНР и ЛНР, и что, по их мнению, «Алиев не выстраивает оппортунистическую политику в отношении Эрдогана».

President.az Визит Ильхама Алиева в Москву. 22.02.2022

Что дальше? На первый взгляд, Эрдоган оказывается целиком на стороне Киева, выступая со своими заявлениями о «поддержке территориальной целостности» Украины. Тем не менее он, как отмечается многими экспертами, включая украинских, вряд ли изменит политику в отношении России и объявит себя участником «священного похода» против нее. Да, с одной стороны, Эрдоган не может и не готов разорвать стратегический альянс с Западом. С другой, не заинтересован в усилении позиций США в бассейне Чёрного моря за счет ослабления собственного влияния. Тем более что Эрдоган не имеет иллюзий относительно исхода вооруженного столкновения между Москвой и Киевом, если вдруг оно состоится. Хотя Анкара и Москва находится по разные стороны конфликтов в Сирии, Ливии, а теперь и на Украине, Турция сильно зависит от своих отношений с Россией. Две страны поддерживают «конкурентное сотрудничество».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может, иногда бывают даже противоположные взгляды, — говорил на большой пресс-конференции в декабре 2020 года президент России Владимир Путин. — Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости, это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело». Посмотрим, что будет дальше. После краха Минских соглашений сценария прежнего посредничества Анкары между Киевом и Москвой уже не существует. Турция ищет новых решений в ситуации, когда Зеленский стал выводить Эрдогана из мировой дипломатии на второстепенные позиции. Такое на Востоке не прощается.