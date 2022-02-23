Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть реализован в текущих кризисных условиях, процесс его сертификации приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт Spiegel. Общаясь с журналистами в Берлине, политик отметил, что действующее правительство ФРГ принимает эти меры в ответ на действия России на Украине.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», а также в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик.

«Ждите газ по 2000», — отреагировал Igor B.

«Неудачного преемника Ангела [Меркель] оставила. Вообще без башки», — пишет Olga S.

«Пока у них контракт на газ, а потом будет уже дорого покупать», — отметила Зита.

«До следующей зимы сертифицируют. Это игра словами», — считает «Дом».

»Сейчас ему те компании немецкие (и не только), вложившие бешеные деньги в СП-2, «популярно объяснят ему, что он не прав», — отреагировал Аркадий.

«А газ через Украину [остановят] тоже? Или утрутся и скажут: давайте больше?» — задался вопросом Валерий.

«Через месяц другое запоёт этот Шольц. Его кидает из стороны в сторону. Докидается, что Россия законсервирует года на три этот газопровод и по Украине минимум запустит. Вот тогда немцы снесут Шольца, когда газа не будет хватать и цены на него космическими станут. На коленях приползёт к Газпрому, но там весь газ в Азию пойдёт. Сами себе сук рубят, на котором сидят. Россия долго терпит, но если достанут, то мало не покажется», — пишет Anna V.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Канцлер Германии Олаф Шольц

«Шольц оказался идиотом, но это до следующей осени», — прокомментировал новость «Пельмень».

»Все ходы в Москве просчитаны, думаете, РФ не готова к таким заявлениям? Тогда вы просто наивные люди», — добавил Александр П.

«Газпром и немецкие компании продолжат зарабатывать огромные деньги. Газ для Украины станет ещё дороже. Против кого санкции?» — недоумевает Ирина.

«Интересно, а если Россия перекроет газ через нас, где эти бюргеры и почем газ брать будут?» — задумался «Иваныч ВаЛиВ».

«Молодцы, сами себе в ноги стреляют. Россия уже отбила свои бабки на росте цен», — отметила Марина С.

«Да будет газ по 3000 бакинских», — иронизирует Yurii Z.

«Зиму пережили, осмелели?» — написала Ульяна.

«Труба для Газпрома уже окупилась!.. Как только Запад поймет, что газовые потоки будут направлены на восток и будут заключены долгосрочные контракты и газа для них не будет, визжать будут по полной!.. Пусть Шольц ржёт дальше! На коленях поползут, проверено! Чтобы проверить, нужно сказать: «Мы разбираем трубу, в другом месте положим» и посмотреть реакцию!» — отметила Екатерина А.

Gazprom.ru Укладка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии

«Потеплело, можно и повыдергиваться», — шутит Ирина.

«И насчёт «Северного потока — 2», вы только патриотам не рассказывайте, но вся эта история вообще не про Украину. Суть её крайне проста: удерживать цены на российский газ на высоком уровне с тем, чтобы создать условия для импорта в ЕС сжиженного газа из США, в частности убедить страны ЕС вложиться в строительство соответствующей инфраструктуры. Ситуация, разумеется, будет использована в этом смысле, и слова Шольца это подтверждают. То есть в итоге можем ожидать сокращения спроса на российский газ в ЕС. Перемога? Да нет, зрада. Потому что та самая украинская труба существует именно для поставок российского газа в ЕС. Сокращаются поставки — сокращается потребность в трубе. Деньги за транзит, виртуальный реверс — всё это оказывается под угрозой. Причём у той же России в теории есть шансы просто переориентировать свои поставки в азиатском направлении. Альтернативного использования украинской трубы не существует», — пояснил в своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.