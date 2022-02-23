Президент Конференции католического епископата Германии епископ Георг Бетцинг призвал западные страны к «решительным контрмерам» в отношении конфликта на Украине, сообщает немецкий католический портал Katholisch.de. По словам Бенцинга, «Украина является жертвой агрессии со стороны своего более крупного соседа, который хочет расширить сферу своего господства». И на этом фоне озабоченности Москвы относительно безопасности России не имеют значения для немецкого епископа. Обращаясь к лидерам западных стран, президент Конференции католического епископата Германии заявил, что если те не будут проводить «политику силы», то утратят «свой авторитет» и «предадут не только Украину, но и свои собственные ценности и европейский проект». Он добавил, что «трусость» и «бездействие» не должны «скрываться под маской морали».

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святого Петра. Ватикан

Фактически Бенциг выступил в роли великого магистра Тевтонского ордена, чьи рыцари оставили недобрую память в Восточной Европе своей агрессивной экспансией под предлогом утверждения христианских ценностей. Однако может ли сама Католическая церковь в Германии сегодня служить моральным камертоном для остальных? Ее нынешний так называемый Синодальный путь с намерением благословлять однополые союзов, изменить положения Катехизиса о гомосексуальности и рукополагать женщин в священники, как отмечает американский католический портал National Catholic Register, вызывает сильное беспокойство даже среди немецких католиков, пытающихся сохранить верность церковному учению, не говоря уже о католиках за пределами этой страны. Поэтому комментарий президента Конференции католического епископата Германии, последовавший вслед за признанием Россией народных республик Донбасса, выглядит политиканством и попыткой отвлечь внимание католического мира от скандалов, которые провоцируют «прогрессивные» немецкие католики. Особенно глухим и бесчувственным выглядит нежелание Бенцига принять во внимание озабоченность Москвы проблемами безопасности — уж точно не от представителя Германии такое можно слышать.

Spurzem Георг Бетцинг

Есть ведь и другие мнения. В интервью итальянскому католическому порталу L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) эксперт Итальянского института международных политических исследований Альдо Феррари, комментируя происходящие события, отмечает, что признание ДНР и ЛНР — это «наименее серьезный и разрушительный шаг на сегодняшний день». Худшим сценарием станет «полномасштабное вторжение» России на Украину. Этого надо избежать. Признавая, что российская политика является «жесткой», Феррари замечает, что «у нее есть своя логика, она преследует четкие геополитические интересы, и на данный момент ее главный интерес — безопасность. Когда Россия говорит, что НАТО на ее границах представляет угрозу национальной безопасности, это правда. Равно как Запад опасно сочетает демократическую риторику с политикой экспансии, которая дистанцируется от самой демократии». Решением на данном этапе может стать нейтральный статус Украины для «создания всеобъемлющей и прочной структуры мира и безопасности в Европе». Нужны переговоры, на которые Запад пока не готов идти. Между тем, говорит итальянский эксперт, «Запад не должен упорствовать», отрицая российские аргументы. Но и Москва в свою очередь «также должна пойти на некоторые уступки».

А что важно для Святого престола? Начиная с 2014 года понтификат папы Франциска делал упор на гуманитарную составляющую, проявляя повышенный интерес к поддержанию приемлемого уровня жизни в Донбассе, как с украинской стороны, так и народных республик. Это и специальная гуманитарная акция папы Франциска «Папа для Украины», целью которой стала помощь всем жителям, пострадавшим от военных действий на Востоке или ставшими вынужденными переселенцами. Это и повседневная работа в регионе благотворительных католических организаций. При этом Ватикан старался на уровне своей дипломатии физически присутствовать в ДНР и ЛНР, что периодически вызывало раздражение у «патриотической» украинской общественности. Когда в декабре 2016 года на тот момент апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти посетил Луганск, то услышал из Киева, что «нет целесообразности в помощи сепаратистам». В ответ нунций отметил, что его критики считают, что понятие территориальной целостности нужно ограничить лишь поверхностью земли, не считая ее жителей (которые в этом случае должны были быть истреблены или депортированы, чтобы реальность соответствовала международному праву).

Paval Hadzinski Клаудио Гуджеротти

Ватикан, безусловно, очень хорошо осведомлен о сути взаимных претензий Запада и России в украинском кризисе и не склонен однозначно солидаризоваться с позицией той или иной стороны. Но главным для Святого престола остается судьба местных католиков в конфликтном регионе. На этом сегодня пытаются играть. Так, возглавляющий Конференцию католического епископата Украины архиепископ Мечислав Мокшицкий в интервью Vatican News сообщил, что «когда президент России Владимир Путин объявил о независимости двух республик, Луганской и Донецкой, он тем самым нанес еще одну рану Украине и нашей Католической церкви, потому что на этих территориях есть наши верующие, есть священники, есть церкви». Но католики в народных республиках не подвергались и не подвергаются преследованиям, а Ватикан ни разу не имел повода упрекнуть в этом как власти Донецка и Луганска, так и Москву. Святой престол по опыту Крыма знает, что его возвращение в Россию не принесло неблагоприятных перемен католической общине полуострова. Будь хоть какие-то преследования, Ватикан бы не стал отмалчиваться. Поэтому заявление архиепископа Мокшицкого в отношении «наших» верующих, священников и церквей в народных республиках выглядит попыткой защитить местных католиков без их ведома.

Если есть подозрения, что это не так, ничего не мешает посетить ДНР и ЛНР, чтобы прояснить все вопросы. Кстати, ранее представители католического и греко-католического епископата Украины высказывались в том духе, что визит папы Франциска в Донбасс положит конец войне. Считают ли они так сейчас? Конечно, в сложившейся ситуации говорить о посещении понтификом народных республик невозможно, вначале они должны получить признание мирового сообщества. Вместе с тем отсутствие такового не препятствует Ватикану вступить в диалог с властями ДНР и ЛНР. Святой престол не признает Косово, но на днях косовский президент Вьоса Османи приняла апостольского нунция в Любляне и одновременно апостольского делегата в Косово архиепископа Жан-Мари Спиша. Как сообщила пресс-служба президента, «Османи поблагодарил Спиша за внимание, которое Ватикан неизменно проявляет к народу Косово». Народные республики Донбасса заслуживают такого же внимания.