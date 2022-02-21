В онлайн-магазине App Store состоялся запуск социальной сети TRUTH Social, разработанной по инициативе экс-президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Приложение, разработанное новой медиа-компанией Трампа, обещает поощрять открытый, свободный и честный глобальный разговор без дискриминации пользователей по причине политических взглядов. На сайте Truth Social отмечается, что приложение скоро появится в Google Play Store.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

Cкриншот страницы App Store TRUTH Social

Отметим, что издание привлекает преимущественно американцев, поддерживающих партию демократов, с предубеждением относящихся к деятельности Трампа.

«Я думаю, что единственные, кто достаточно доверчив, чтобы поверить, что он придумал все это сам, — это те же люди, которые верят, что он действительно придумал три вакцины от ковида», — язвит Dchedrl.

«Круто, теперь все республиканцы могут делиться своей ненавистью друг с другом. Это так замечательно. Но давайте назовем это приложение русским именем — «Правда Социалистическая»!!!» — пишет NRTH.

«Truth» Social… серьезно, это название? Честно говоря, я бы подумал, что Apple, как и Twitter и Facebook, не захочет содействовать распространению дальнейшей лжи и деградации демократии и не сделает это приложение доступным для скачивания», — указывает LidgeUH.

«В переводе с русского на английский слово «Правда» означает «truth», — бесплатно делится знаниями MuttmAN.

«Какого черта компания Apple позволяет внутренней террористической организации продавать ЭТО приложение в своем магазине приложений? Конгресс должен поговорить с ними», — считает Blue in RI.

«Новая «Правда»!» — восклицает amb21.

«Так что пользователями этого приложения будут только сторонники Трампа», — комментирует PoliticalTheatre.

«Трамп является объектом расследований в бесчисленных юрисдикциях и ситуациях, и он хочет открыть сайт, на котором он сможет ПИСАТЬ КОЛКОСТИ? Отлично. Теперь его глупые заявления вновь станут достоянием общественности», — негодует John Thomas Ellis.

«Моя мать часто горевала: «К чему катится мир?» Я говорю: «К чему катится Интернет?» — рассказывает honeybee.

Напомним, в последние недели пребывания на посту главы государства Трамп был заблокирован в самых популярных социальных сетях. Он не мог писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это решение руководства соцсетей было связано с попыткой сторонников Трампа осуществить штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Трамп считал результаты выборов сфальсифицированными. Победу на них одержал демократ Джозеф Байден.