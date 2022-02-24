Американский сенатор Рэнд Пол из штата Северная Каролина осудил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он сослался на закон о чрезвычайных ситуациях для подавления протестов дальнобойщиков. Пол указал, что данный закон является крайне опасным, и предостерег США от использования аналогичного законодательства.

Иван Шилов ИА REGNUM Конвой свободы

«Законы, позволяющие президентам ссылаться на чрезвычайные ситуации, очень и очень опасны. У нас здесь есть такие же законы, и я давно являюсь их противником. У нас в Соединенных Штатах есть закон о чрезвычайном положении, который позволяет президенту отключать интернет», — сказал Пол во время участия в подкасте BASED Politics.

Gage Skidmore Рэнд Пол

Ранее несколько канадских групп, отстаивающих гражданские свободы, также осудили Трюдо за то, что он сослался на закон о чрезвычайном положении, чтобы заморозить банковские счета дальнобойщиков из «конвоя свободы» и разогнать затянувшиеся демонстрации в Оттаве.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Все начиналось с двух недель карантина для выравнивания коронавируса. Спустя более 2 лет мы должны вырвать наши свободы обратно после того, как политики обнаружили, что большинство людей охотно позволяют управлять собой», — пишет Mowerman.

«Драконовские меры из-за ковида не имеют ничего общего с ковидом. Это дрессировка послушания. Мы для политиков как собака Павлова», — категоричен TheSmokingMan.

«Так, дальнобойщики заблокировали движение. С этим можно было справиться в рамках существующих законов. Теперь Трюдо дал себе право попирать свободу любого, кто осмелится с ним не согласиться. Он дал себе право притеснять их любым способом, который сочтет нужным, включая кражу их денег. Что если бы вас арестовали за блокирование движения, а правительство отобрало у вас все деньги, которые у вас есть, а также любые финансовые активы? Их банковские счета заморожены, потому что они перекрывали движение. Тирания Трюдо только усилится, если ему сойдет с рук такое злоупотребление властью», — указывает dmhawkins.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«В этом нет ничего удивительного. Второсортная канадская правовая система утверждает, что права исходят от правительства, и поэтому нет никаких причин не нарушать их по своему усмотрению, чтобы защитить правительство. Как мы все знаем, цель закона, конечно же, состоит в защите правительства. Канадцы — подданные, а не граждане», — отвечает mtngoat9804.

«В нашей конституции этого не сказано, но правительство, безусловно, ведет себя именно так. Существуют права на свободу передвижения, телесную автономию и свободу слова, которыми, похоже, злоупотребляют. Наши суды должны положить этому конец. Однако я не уверен в этом», — соглашается jstrummer66387.

«Сегодня, когда все транзакции осуществляются в режиме реального времени и собираются данные о каждом человеке, позволять любому лидеру иметь карт-бланш на эти полномочия крайне опасно. Каждый избиратель должен потребовать от своих избранников внести изменения в систему или его постигнет та же участь, что и Канаду», — призывает groger.

«Канада — капиталистическая страна с более сильной системой социальной защиты, чем США. Разница в том, что канадцы считают себя в первую очередь канадцами и часто меняют, за кого они голосуют, исходя из лучшей политики на тот момент», — пишет multiplesources081.

«То, что происходит в Оттаве, уже началось в Америке. Heartland Financial через свои филиалы в Minnesota Bank & Trust аннулировали вкладчиков и предприятия, такие как My Pillow. Умные вкладчики переводят свои счета из банков Миннесоты. Не будьте одурачены, заберите свои деньги сейчас!» — восклицает At2029.

«Когда вы можете конфисковать собственность людей, банковские счета и лишить их прав без ордера, без надлежащей правовой процедуры, без презумпции невиновности, на основании одних лишь подозрений правительства, и вы не можете подать в суд и не имеете никаких средств правовой защиты против этого правительства… звучит как полицейское государство. Какая разница между Трюдо и Гинденбургом в Германии в 1933 году? Не большая», — категоричен jamesh.

(сс) Bundesarchiv, Bild 183-S38324 Адольф Гитлер и Пауль фон Гинденбург

Напомним, что полиции Канады потребовалось два дня, чтобы положить конец протесту дальнобойщиков, выступавших против принудительной вакцинации от коронавируса. В ходе разгона демонстраций был арестован 191 человек.

Против демонстрантов был применен перцовый аэрозоль и светошумовые гранаты, в результате чего была очищена большая часть площади перед парламентом. Другие демонстранты оставили свои позиции в других частях центра города в течение ночи.

Таким образом был положен конец трехнедельной оккупации Оттавы. Полицейские оградили центр столицы забором, а городские рабочие убирали мусор и очистили улицы снегоуборочной техникой.