Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев официально обратился к членам Совета Безопасности Организации Объединённых Наций с запросом о проведении консультаций по безопасности Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Украина запросила кружевные труселя в ООН?» — интересуется Дмитрий З.

Многие пользователи не были удивлены, что после признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик в стенах ООН пройдёт срочное заседание по этому вопросу.

«Какое неожиданное решение со стороны Украины. Моментально побежали искать себе адвокатов на стороне. Зеленский, видимо, так и не понял, что Донбасс ушёл по договорённости. Зеля, тебя проиграли в карты!» — обращается Сергей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина ведёт себя крайне низко, пытаясь натравить на Россию как можно больше стран, хотя всю эту бучу затеяла она сама.

«О! Сразу шестерить побежали. Когда они людей убивают — это им очень нравится. А когда справедливость торжествует, так сразу жалобы строчить начинают. Подонки двуличные!» — пишет Наталья Ц.

Часть людей полагает, что ООН не даст Украине того, чего она так желает — оказания существенного давления на Россию со стороны мирового сообщества.

«Украина ждёт, что ООН что-то там решит против России? А ничего, что в этой организации состоит сама же Россия, к тому же там восседает Китай, который совсем не против независимости ДНР и ЛНР», — напоминает Кирилл В.

Цитата из трансляции media.un.org Заседание Совбеза ООН 22.02.2022

Ряд пользователей указывает на то, что Россия строит в Донбассе мир, что должно было бы, наоборот, обрадовать членов Совбеза ООН, но данная организация потакает даже таким маньякам, как Соединённые Штаты Америки.

«США бомбили Ирак, Сирию, Ливию и Сербию без всякого на то разрешения со стороны Совбеза ООН. Мировые полицейские? Одно лишь название. А мы свою независимость отстаивать стесняемся в таких условиях. Да плевали они на правила. Поэтому плевать на них должны и мы», — считает Катя К.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия сделала всё возможное, чтобы ситуация в Донбассе закончилась миром и российским войскам не пришлось бы принуждать Украину к миру.

«А что вы вдруг все задёргались? Поздняк метаться. Мы семь лет терпели этот непрекращающийся ужас, но на восьмой год наше терпение закончилось. Теперь уже с Украиной будет разговаривать российская армия, наши дипломаты сделали что могли», — отмечает Евгений Б.

«У Запада был шанс решить всё более справедливо. Упёртость Украины и хамство со стороны США и ЕС — вот что стало причиной резкого признания независимости ДНР и ЛНР. Поэтому никакие ООН тут ничего не изменят», — поделился своим мнением Павел М.

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Нашлись и те, кто не верят, что Запад введёт против России серьёзные санкции в результате признания независимости ДНР и ЛНР, потому что такое решение нанесёт удар в обе стороны.

«Всё и так понятно. Путин признаёт ДНР и ЛНР независимыми, чтобы после присоединить их к России. Когда там будут российские войска, Украина туда уже не сунется, как и в Крым. Запад введёт санкции для приличия, и всё будет так же, как с Крымом, якобы не признанная Западом территория. А причина этому то, что ранее Путин ставил ультиматум НАТО о том, чтобы оно дало письменные гарантии о непринятии Украины в НАТО. Те благополучно отказались это делать, и Путину ничего не осталось, кроме как выполнить этот ультиматум. Не мы эту войну начали», — указывает Леонид П.

Напомним, 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter о том, что Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасност Украины.