Среди населения Южной Кореи фиксируется устойчивая тенденция поддержки ядерного оружия, выявил опрос, опубликованный 22 февраля Советом Чикаго по глобальным вопросам. Люди верят в необходимость ядерного оружия даже при стойком союзе с США. Более того, наличие у страны ядерного оружия теперь связывают с определенным уровнем престижа. Опрос выявил, что поддержка населением ядерного оружия занимает центральное место, так что будущему президенту, вероятно, придется с этим столкнуться. По результатам опроса, 71% южнокорейцев поддержали создание ядерного оружия, что на несколько процентных пунктов выше, чем в предыдущие годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Попытки остановить распространение ядерного оружия не увенчались успехом. Если бы я был президентом США, я бы изо всех сил старался передать ограниченное количество ядерного оружия Японии, Южной Корее, Тайваню и Украине. Потому что пока эти страны зависят от нас, они никогда не будут по-настоящему в безопасности», — пишет @RetroSprockets.

National Museum of the USAF Ядерное оружие США

«Вот почему вы не президент. Тогда Россия тоже может передать Кубе «ограниченное количество ядерного оружия». Кстати, Тайвань — это просто название острова, даже если вы действительно хотите назвать его страной, его название — Китайская Республика», — отвечает @dyy_james.

«Ядерная гонка не поможет достичь мира. Этому не будет конца», — указывает @BENNYOKORIE.

«Не очень хорошая идея, тем более что они также хотят объединиться с Северной Кореей», — комментирует @DebbieNester1.

«Возможно, они также хотели бы иметь преимущество перед Японией», — предполагает @neogratche.

«Они хотят иметь ядерное оружие, чтобы противостоять Китаю? Или они хотят иметь ядерное оружие, чтобы поддерживать мир? Это очень разные вещи», — отмечает@DonatJelly.

«Что хорошего в ядерной бомбе, если она сожжет твою собственную кожу?» — спрашивает @Tedtalking2.

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

«Сошел ли человеческий род с ума?» — интересуется @sabarth1.

«Если завтра появится новость «Более 70% кубинцев хотят иметь ядерное оружие, чтобы противостоять США», вы сообщите об этом в том же тоне, WP? Конечно, нет, верно?» — задает риторический вопрос @dyy_james.

«Это полная чушь, правительство США и его марионетки развивают это повествование», — критикует @ZazaZuz55754735.

Ранее Дэниел Ларисон написал в статье, вышедшей 29 октября в Responsible Statecraft, что возможное предоставление Южной Корее ядерного оружия стало одной из горячих тем в политических и стратегических дебатах в Сеуле и Вашингтоне. Продолжающееся расширение Северной Кореей своего ядерного потенциала, а также безуспешные попытки США заставить Пхеньян пойти на разоружение убедили очень многих в Южной Корее, что обретение страной этого оружия массового уничтожения является предпочтительным развитием событий.