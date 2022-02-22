Европейский союз пообещал ввести против России всеобъемлющие, масштабные санкции. Однако когда именно санкции будут введены, остается неизвестным, что разочаровывает Украину, сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Напряженность по поводу того, когда и как вводить санкции, проявилась в полной мере после встречи 21 февраля главы МИД Украины и европейских коллег в Брюсселе, которая также не внесла ясности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в бездействии, предупредив, что если не ввести санкции сейчас, то потом будет слишком поздно.

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Украина могла бы просто воздержаться от вступления в НАТО. Это главная причина всей драмы. Чтобы избежать ненужного кровопролития, ЕС и НАТО должны держаться на расстоянии от Украины», — пишет @ashisdebnath81.

U.S. Army Europe ВСУ на учениях НАТО

«Как это вообще касается США?» — недоумевает @andrew_sandrew.

«Я уверен в Германии и Франции, что они не присоединятся к Западу с санкциями. Европа умрет от холода без «Северного потока — 2», а Франция не забыла про AUKUS. Мне непонятно, как эти санкции будут работать», — отмечает @Bazdar1923.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

«Может быть, Украине не стоит тыкать Большую Медведицу и заключить мир с Россией? И не становиться частью НАТО. Так Просто. Потенциальная ядерная война, уничтожающая жизни, предотвращена», — комментирует @akasha2458.

«Предыдущая работа президентов: Путин — агент КГБ, Зеленский — комик», — отмечает @NhasanNaveed.

«Всё, что заставляет США чувствовать себя некомфортно, является ключом к решению мировых проблем. Немногие поймут это», — подчеркивает @Dfaisalfarooq.

«Украина может получить мгновенную поддержку США, если пригрозит обнародовать данные о коррупции Байдена», — считает @1manwolfpack74.

«России пришлось пережить очень трудные 30 лет после распада Советского Союза. Западные страны обманули их. Не провоцируйте Россию, иначе ее гнев может захлестнуть Европу, как прилив», — предупреждает @Kaihua94069167.

«Ну «вторжение» — это когда США тренируют джихадистов и воруют нефть в Сирии. Но спасение большого русскоязычного региона от нацистских зверей, которые уже 7 лет обстреливают мирное население, — это установление мира…» — отмечает @MAXIMXLT.

«СССР распался, но США включили страны бывшего СССР в свою военную ось НАТО. Следующей была Украина. 80% российского газа в Европу шло через Украину, поэтому Россия построила другие трубопроводы. Но США диктуют Европе не использовать новый трубопровод, что вызывает войну. Нам нужна свободная торговля, а не война», — объясняет roots4change1.

«Байден мучается от последствий своего глупого решения послать войска и оружие на Украину», — указывает @seaking888.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Белый дом объявил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций за признание ЛНР и ДНР. Телеканал CNN передал, что Вашингтон задействовал не весь пакет санкционных мер, которые были заготовлены заранее.