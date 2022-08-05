Успех на выборах в Кастилии и Леоне, казалось, лишь закрепит уверенность испанской «Народной партии» в своём будущем успехе на выборах в парламент страны в декабре 2023 года — и виной тому остающийся стабильным рейтинг правых против падения рейтинга правящей левой коалиции. Однако спустя несколько дней после проведения региональных выборов «Народную партию» (Partido Popular) сотряс мощнейший скандал — который, впрочем, назревал уже давно: похоже, эгоцентризм лидера партии Пабло Касадо не вытерпел второй роли в лице главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, в результате чего руководство партии начало кампанию по шантажу последней с помощью досье о якобы «участии» её брата в коррупционных схемах, связанных с закупкой 250 тысяч медицинских масок.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Удар ниже пояса

Скандал в «Народной партии» разразился как гром среди ясного неба: сторонники правых радостно потирали руки после первого места на выборах в Кастилии и Леоне и заявляли о закате эпохи социалистов у власти. И вот 17 февраля в СМИ появилась информация о том, что руководство политической организации с октября 2021 года располагает информацией о предполагаемых нарушениях в контракте на сумму 1,5 миллиона евро, связанном с братом главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

В партии потребовали объяснений от Аюсо, а также предупредили её, что раскроют информацию об этом контракте, если она не откажется от борьбы за контроль над мадридским отделением партии: стремления Аюсо, являющейся вторым по популярности лицом в «Народной партии», категорически не нравятся руководству правых во главе с Пабло Касадо.

Две головы, одна корона

Политологи не исключают, что такой шаг со стороны руководства «Народной партии» связан вовсе не с «самыми честными правилами» правых, а всего лишь с внутрипартийной борьбой. Пришедшая в 2019 году на пост главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, опытный партиец, быстро снискала популярность населения центрального региона Испании, тогда как Пабло Касадо нередко обвиняли в популизме и пустословии. Рост популярности Аюсо категорически не нравится как самому Касадо, ревностно следящему за собственным политическим рейтингом, так и его сторонникам.

European People's Party Пабло Касадо

По всей видимости, именно это и побудило сделать руководство «Народной партии» то, что они сделали, а именно — нанести удар по ближайшему внутрипартийному сопернику своего лидера. Такой шаг имел два важных последствия: во-первых, он действительно несколько подорвал образ «святости» Аюсо, а во-вторых, возымел эффект бумеранга — и это уже в ближайшем времени может выйти партии боком.

Федеральный центр против регионов

В защиту Аюсо сразу высказались некоторые её однопартийцы и главы регионов — в частности, глава правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо, который назвал «неслыханным и непростительным» тот факт, что кто-то из его однопартийцев заказал расследование. Интересно, что такой начинающийся «бунт регионов» побудил Пабло Касадо в экстренном порядке созвать встречу с главами региональных правительств, которые состоят в «Народной партии». К слову, саму Аюсо на эту встречу, которая состоится в ближайшие дни, не позвали.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Помимо критики Фейхоо, экс-глава автономного сообщества Мадрид Эсперанса Агирре призвала к отставке генерального секретаря «Народной партии» Теодоро Гарсии Эхеа за то, что он заподозрил в коррупции Исабель Диас Аюсо и не представил доказательств.

PP Comunidad de Madrid Теодоро Гарсия Эхеа

Параллельно сторонники Аюсо собрались у стен штаб-квартиры «Народной партии» с целью поддержки главы мадридского автономного сообщества. «Аюсисты» скандировали несколько лозунгов, среди которых — «Аюсо — президент!», «Пабло проиграл!», «Исабель!» и «Эхеа, уходи в отставку!». По разным оценкам, митинг собрал от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Касадо идёт в атаку

Вопреки ожиданиям, Касадо не стал «давать заднюю», а заявил, что внутрипартийный конфликт с Исабель Диас Аюсо может быть разрешён сразу, но при условии, что Аюсо объяснит, почему ее брат получил около 300 тысяч евро за контракт, заключенный ее региональным правительством.

При этом генеральный координатор мэрии Мадрида Анхель Карромеро подал в отставку с занимаемой должности сразу после того, как его заподозрили в участии в сборе компромата на Аюсо, а заместитель мэра Мадрида Бегонья Вильясис из партии «Граждане» (Ciudadanos) исключила возможность вынесения вотума недоверия главе города Хосе Луису Мартинесу-Алмейде за предполагаемый шпионаж за Аюсо.

PP Comunidad de Madrid Хосе Луис Мартинес-Альмейда

Над всем Мадридом безоблачное небо?

Несмотря на все заверения Вильясис и «сакральную жертву» в лице Карромеро, наказания мэру Мадрида Хосе Луису Мартинесу-Алмейде избежать не удалось — правда, на этот раз он сохранил ключевую для себя должность градоначальника, но ушёл в отставку с поста официального представителя «Народной партии».

Ciudadanos-cs.org Бегонья Вильясис

Сам Мартинес-Алмейда сообщил, что принял соответствующее решение после беседы с Пабло Касадо, которая была инициирована ещё за «несколько месяцев» до отставки. Верится в такую версию с трудом — хотя бы потому, что отставка произошла аккурат после политической атаки на Аюсо.

Сопротивление полезно

Ранее соблюдавшая партийный нейтралитет Исабель Диас Аюсо практически сразу отреагировала на скандал. Она обвинила «Народную партию» и самого Пабло Касадо в манипуляциях с целью дискредитировать ее «лично и политически», а также с целью связать ее с коррупцией с помощью «анонимности», «без доказательств» и якобы с участием ее семьи — за комиссионные, которые ее брат получил от контракта с регионом.

«Я никогда не могла себе представить, что национальное руководство моей партии поступит со мной так жестоко и несправедливо», — сказала Аюсо.

Глава Мадридского региона подчеркнула, что никогда не могла себе представить, что кто-то из членов её родной партии выдвинет против нее столь громкие обвинения и что за ней будут пытаться шпионить.

Аюсо также не исключила, что в сборе компромата могло участвовать и правительство Испании — впрочем, генеральный секретарь мадридского отделения Социалистической партии Испании (PSOE) Хуан Лобато практически сразу отверг подобные обвинения.

Надлом или реорганизация сил?

В словах Аюсо, вероятно, есть доля искренности: во всяком случае, налицо её пошатнувшееся психологическое состояние, вызванное таким шагом со стороны руководства «Народной партии». Так, на следующий день после разразившегося скандала Аюсо отменила все публичные мероприятия.

При этом спустя несколько дней глава автономного сообщества Мадрид подчеркнула в своём аккаунте в Twitter, что она не прекратит свою работу, чтобы регион продолжал развиваться и чтобы мадридское отделение «Народной партии» «обновилось с самого основания».

По словам Аюсо, партия «украла у неё презумпцию невиновности», у ее семьи — «анонимность», а у её команды — «столько часов честной и серьезной работы».

Национальный уровень скандала

На внутрипартийный раскол отреагировали не только правые, но и власти Испании. Так, премьер-министр страны от социалистов Педро Санчес попросил «Народную партию» разрешить внутрипартийный кризис «как можно скорее», поскольку стабильность, в которой нуждается Испания, обеспечивается в том числе и главной оппозиционной партией.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

Санчес также выразил надежду на то, что «Народная партия» «разрешит этот кризис как можно скорее для своего блага, но также для блага всех, для блага испанской демократии».

Встреча лицом к лицу

Интересно, что практически сразу после начала конфликта Касадо и Аюсо встретились в штаб-квартире «Народной партии» в Мадриде. По словам источников СМИ, Касадо предложил Аюсо опубликовать опровержение своих слов о том, что она подверглась шпионажу со стороны партии, в обмен на закрытие «досье» на неё и её семью. Впрочем, как отмечается, встреча закончилась неудачей.

Скорее всего, в ближайшее время испанскую политическую жизнь ждёт обострение фазы противостояния внутри «Народной партии»: исход битвы «касадистов» против «аюсистов», впрочем, не берётся предсказать никто. Не исключено, что глава автономного сообщества Мадрид уйдёт в оппозицию к руководству партии и в свете правительственных выборов в декабре 2023 года отколется от партии, забрав с собой немалую долю электората и представителей правых. Такое развитие событий, впрочем, на руку теряющим электоральную популярность левым силам: партии-спойлеры сейчас могут отнять немалые проценты голосов у правых и рассеять их электорат.