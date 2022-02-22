В Южной Корее обсудили предложение правящей партии принять ещё один дополнительный бюджет.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно заявлению лидера парламентской фракции Демократической партии «Тобуро» Юн Хо Чжун от 22 февраля, правящая партия будет настаивать на принятии ещё одного дополнительного бюджета для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Известно, что проект бюджета планируется подготовить после президентских выборов, которые намечены на 9 марта.

Данное заявление прозвучало на следующий день после того, как Национальное собрание (парламент) приняло дополнительный бюджет на сумму 16,9 трлн вон (~$14,2 млрд).

clumsyforeigner Национальное собрание Южной Кореи

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Юн Хо Чжун также акцентировал внимание на том, что в случае избрания кандидата от правящей партии Ли Чжэ Мёна гражданам страны будут предоставлены дополнительные компенсации, а также приняты меры по расширению лечения в домашних условиях, увеличению штата сотрудников органов здравоохранения и поставок наборов для самотестирования. Одновременно будут ослаблены правила социального дистанцирования.

«Если это действительно так, то это правильный шаг», — отмечает sir4***.

«После выборов? Они что, пытаются «купить» тем самым голоса?» — интересуется ykyo***.

«Если вы примете ещё один дополнительный бюджет, что будет с государственным долгом?» — вопрошает hid7***.

«Призываю после смены власти конфисковать активы правящей партии», — призывает ykg1***.

«Юн Хо Чжун — изворотливый мошенник, который делает все, чтобы угодить правительству», — предполагает anet***.

«Не соблазняйте народ деньгами, которые государство получает из карманов граждан», — рекомендует whdg***.

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«Ненавижу депутатов, которые притворяются экспертами, хотя на самом деле ничего не смыслят в экономике», — пишет nans***.

«Политика — шоу талантов», — отмечает qkrg***.

«Незаконное вмешательство в выборы!» — кричит cmja***.

«Бессовестные… Перестаньте с пренебрежением относиться к налогам», — призывает woo5***.

«Я рад, что до конца нынешнего правительства осталось порядка 15 дней», — радуется noba***.