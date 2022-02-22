Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность временного перевода своего дипломатического представительства с территории Украины в Польшу. Об этом 22 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

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Информацию о переводе дипломатического представительства США с Украины в Польшу обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также в телеграм-каналах VESTI и «Новое издание».

«Похоже, сейчас все консульства ломанутся в Польшу», — смеется Val C.

«Так американцы ещё ни от кого не убегали», — иронизирует Владимир.

«Да хоть на Аляску, если успеют…» — отреагировал Valeriy K.

«Пусть и соросятню свою тоже с собой забирают», — призвал Vfrost.

«В резиновые лодки и домой на континент», — шутит Александр.

«Что, опять оборудование уничтожать? Только же обустроились поди», — отреагировал Влад.

Kholodovsky Посольство США. Киев

«Да забирайте», — смеется MARI.

«А чего сразу не в США?» — недоумевает Тамара.

«Чем дальше от Украины, тем лучше…» — отметила Лидия К.

«Простите, но, значит, им есть чего бояться, и это факт», — прокомментировала новость Вита С.

«Больной нуждается в уходе врача… Причём чем дальше уходит врач — тем лучше чувствует себя больной…» — написал Геннадий Л.

«Пусть их сразу в Америку эвакуируют…» — призвала Елена Г.

«Чуют гады, что нагадили», — добавила Оксана Р.

«Припустили в штанишки», — отреагировал Gordon Kast.

«Бегите, как крысы с тонущего корабля!» — с сарказмом добавил GFK.

«Чемодан — вокзал — Варшава», — пишет Игорь Владимирович.

«Валите на*рен, разжигатели…» — не выдержал «Саныч».

"Хвосты поджали», — отметил Виталий.

«Какое-то бродячее посольство! Гастролеры…» — иронизирует Александр.

«Вы не верите самой сильной армии в Европе?! И технику завезли, а всё равно не верите?!» — шутит Ameli Li, под «самой сильной армией» подразумевая Вооруженные силы Украины.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Вся суть пидтрымкы (поддержки. — М. Р.)!» — с сарказмом написал Миша С.

«Отличная новость, пусть не возвращаются, а лучше всего пусть заберут всех своих соросят, агентов… и прочую мерзость. Пора очищать страну от иностранных агентов. Зеленого нюхача (Зеленского. — М. Р.) прихватите, он вам на пианино сыграет», — прокомментировала новость Лара.

«Польша не резиновая», — иронизирует Yulya.

«Штаты Саакашвили так же накачивали оружием, а потом брали попкорн и смотрели экшн на далёком расстоянии…» — отметил Александр К.

«Так это про них Польша писала, что готова принять беженцев с Украины», — с иронией подытожила Юлия П.

Отметим, также специальный корреспондент Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс в своем микроблоге в Twitter отметила, что ей сообщили о том, что весь персонал Госдепартамента США покинул Украину и переехал в гостиницу в Польше.