Постпред Украины при ООН Сергей Кислица обратился к Российской Федерации с требованием отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и вернуться к переговорам. Об этом дипломат заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Ответ

«Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных «оккупационных» российских сил на территории Украины», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН, трансляция которого велась на YouTube-канале ООН.

Заявление украинского дипломата обсудили в украинских телеграм-каналах «Панченко» и «Новое издание». Многие участники обсуждения отметили, что Украина поздно «спохватилась», у Киева было достаточно времени, чтоб реализовать Минские соглашения.

«Поздновато», — отреагировал Mykola.

«Чтобы что?» — не понимает Елена Х.

«А толку? Восемь лет РФ предлагала выполнить «Минск», но мы же гордые», — пишет Павел К.

«Заигрались… Назад дороги не будет… А ведь сколько раз просили, убеждали, рекомендовали сесть за стол переговоров и начать выполнение Минских соглашений… Поздно…» — написала Лидия К.

«Ага, аж бегом, волосы назад», — иронизирует Елена Б.

«Крышка рояля упала на… Поздно», — смеется Анна.

Цитата из трансляции media.un.org Постоянный представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН. 22.02.2022

«Россия из-за стола переговоров не выходила, только, как водится на крупных мероприятиях, у… [Зеленского] свой детский столик, за который его, как самого капризного ребёнка, никак не могут усадить, а рядом с взрослыми ему делать нечего», — отметил один из участников обсуждения.

«И Путин такой: «А!.. Ну, ладно… Отменяем признание-подписание и выводим войска, — мы добились, чего хотели — поговорить с Украиной… То есть, я так понимаю, с пресловутыми «бурятами» вживую сталкиваться никто не хочет?..» — с сарказмом отреагировал VvelkoM.

«Поздно пить «Боржоми». Где ты был 8 лет с таким призывом?» — написал Dober.

«Серьёзно? Вы же понимаете, больше это невозможно. Россия слишком долго уговаривала решать мирным путём и звала за стол переговоров. И вы же сами так много смеялись, что кишка тонка, Путин «слаб»… А Путин, прежде всего, офицер… У нас очень хорошо учат курсантов решительности. Россия всегда теперь с Донбассом, и, действительно, теперь можно и о мире поговорить. У России отличные козыри», — пишет 341 913.

«Как же вовремя у политиков появилась реакция! С добрым утром, как говорится…» — пошутил OMG.

«А ещё чего?» — спросила Uliana M.

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«А также вернуть в продажу советский пломбир и признать существование Деда Мороза», — шутит Таня А.

«Вы же не хотели Минские соглашения. Это ваша инициатива», — прокомментировал заявление украинского дипломата Ivan.

«Ещё на восемь лет пробуксовок?» — задался вопросом Mountain View.

«Они реально думают, что тут «погулять вышли»???» — недоумевает Yurgen Horse.

«А когда такое было, чтобы Россия отказывалась от своих решений?» — поинтересовалась Елена.

«Если решение не принимает одна сторона — это делает другая», — подчеркнул Костя Ник.

«Не отвлекаетесь, копайте схроны», — иронизирует Елена.

«Вам 8 лет не хватило, чтобы договориться? Сколько лет планируете ещё договариваться?» — недоумевает Виталий.

«Сидите там и не рыпайтесь. Путин вроде ясно намекнул, что Украина хочет полной декоммунизации», — пишет Виталий.

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«И ведь что интересно — всё можно было решить очень давно и крайне миролюбиво. И не было бы санкций, не было бы отторжения территорий… Но клоун выбрал другой путь. А теперь пусть пианист думает, как бы другие не захотели. Хотя, скорее всего, не захотят, если до сих пор не проявили никаких движений. Так тому и быть», — написал Bolo Yang.

«[Зеленскому — М. Р.] стоило бы задуматься о Харькове и об Одессе. Как бы чего не случилось», — подытожил Игорь Владимирович.

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