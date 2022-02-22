Жители Крыма в соцсетях поддерживают решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Крым

«Аплодировал стоя решению нашего президента!» — написал на своей странице глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Когда подписывали, слёзы на глазах от радости! Мирного неба Донбассу! Путин молодец, какая была грамотная речь, как было приятно слушать умную речь президента, вот это настоящий президент! Ура», — написала Ирина А.

«Исторический момент. Такое же чувство было, когда объявили, что Крым в составе России… После референдума!» — написала Татьяна З.

«Очень трогательный момент, но есть одно но, у нас в Крыму войны не было, а у них война. Как бы народу хуже не сделали — и им, и всей России, — опасается Света Г.

«Хуже не будет, прорвёмся», — написала Людмила Б.

«Присоединяюсь! Решение справедливо, но мы все будем за это расплачиваться, справедливость стоит дорого. Мужайтесь, сограждане», — написала Ольга Я.

«Нас не прогнуть. если народ России прогнется, это будет трагедия», — написал Александр К.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Граффити на доме в Севастополе

«Ещё за столько тысячелетий не прогнули и не смогут, никто никогда не понял и не поймет душу русского человека, истинно русского. А из сообщений видно сразу, кто есть кто. Мира нам всем», — написала Марина Б.

«Расплачиваться? Вот не подумал. Еще 10 лет без сыра с плесенью я не выдержу», — написал Дмитрий К.

«А мне вспомнилась наша Крымская весна. Мы такие же счастливые были…» — написала Надежда Ш.

«Сегодня самый счастливый день! В. В. Путин самый крутой президент! Гордость за него берет. Боже мой, 8 лет слез детей и женщин наконец-то закончились!!!» — написала Елена К.