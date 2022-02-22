Очень давно уже власти в Киеве говорят на языке древнего украинского националиста Грушевского и по его следам тоже хотят переименовать сразу Древнюю Русь и мифическую Древнюю Украину в вымышленную между двумя стульями Украину-Русь.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Теперь, после признания Россией независимости Донбасса от Украины, то есть родной, исторической, законной части Всевеликого Войска Донского, которую Ленин присоединил к Советской Украине в 1918 году, пора подумать и о том, как глубоко был прав украинский националист Грушевский.

Надо вернуть, что можно, из состава националистической Украины к её родной националистической мечте. Теперь, конечно, националистический и бандеровский Киев уже никогда не будет «матерью городов русских», потому что за последние годы он превратился в террористического автора геноцида русских Донбасса. И это в любом случае, даже в принципе не мать, а просто — гитлеровский отец нового геноцида русского народа. Который президент России и наша доблестная армия-освободительница вчера прекратили в силу исторического решения о признании независимости ДНР и ЛНР от бандеровской Украины.

Надо — теперь уже официально — вернуть бандеровской Украине её бандеровский Киев в полное владение, переименовать её так, как она того заслуживает.

Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере в Тернополе

Если хотят (а они явно хотят) ещё недавно приличные интернациональные мегаполисы Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск (ныне Днепр), Запорожье — подобно Львову — оставаться под прогитлеровским знаменем Бандеры, то Москве и России надо честно признать за ними такое право. И переименовать, как того хотел Грушевский, но уже не в Русь-Украину, а во что-то более актуальное. И Россия должна поддержать это добровольное переучреждение Украины, поставив перед самой собой задачу нового признания Украины в том виде, как она сама себя хочет видеть.