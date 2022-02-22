Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский наконец-то занялся внешней политикой. Подтолкнуло его к этому решение России признать Донецкую и Луганскую Народные Республики. Как сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, вечером 21 февраля состоялась встреча Качиньского с польским премьером Матеушем Моравецким, в ходе которой «обсуждалась ситуация в связи с решениями России». По словам Мюллера, о выводах и дальнейших действиях Варшавы будет сообщено позже.

Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

Судя по всему, Качиньский не спешит с этими самыми выводами и пока собирает информацию. В отличие от других польских политиков, которые по свежим следам решили выступить в роли блогеров. «Я только что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, — написал ночью в Twitter президент Польши Анджей Дуда. — Я заверил его, что Украина имеет полную и межпартийную поддержку в Польше в борьбе против агрессии Кремля. И что нерушимость границ является для нас одной из основополагающих норм международного права. А что насчет России? Жесткие санкции ЕС и НАТО!» В свою очередь Моравецкий откликнулся следующим твиттом: «Решение о признании самопровозглашенных «республик» является окончательным отказом от диалога и грубым нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, который должен получить недвусмысленный ответ в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который Путин может понять. Я призываю к проведению срочного заседания Европейского совета по этому вопросу».

Но это больше эмоциональная реакция. А что на самом деле собирается делать Варшава и чего она боится после того, как Россия объявила о признании ДНР и ЛНР? PiS будет определять это, исходя из своих возможностей. Что касается новых санкций против России, то у Польши нет контрольного пакета в Европейском союзе, однако продвинуть свои инициативы она попробует. По словам Мюллера, «речь идет об однозначном — я надеюсь, что это уже произойдет — блокировании «Северного потока — 2». В настоящее время я не могу себе представить, чтобы ЕС мог каким-либо образом говорить о вводе в эксплуатацию этого газопровода. Существует пакет других решений, которые мы будем предлагать». Однако в ситуации, когда Варшава говорит об «угрозе раздела Украины», ведущие европейские страны, особенно те, которые зависят от поставок российского газа, вряд ли могут себе позволить делать ставку исключительно на украинский транзит. Ведь по польской логике он сегодня становится нестабильным. И Евросоюз, если судить по заявлению еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, опасается как раз другого: того, что это Россия остановит поставки газа в Европу. Но при этом он говорит, что не считает украинский кризис серьезной угрозой для восстановления европейской экономики.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Это предполагает, что в ЕС не настроены идти по пути обмена жесткими санкционными ударами с Россией. Поэтому «газовая аргументация» Варшавы убедительной не выглядит. Ее бы могла «спасти» гуманитарная катастрофа, разразись она на Украине, что привело бы к массовому наплыву беженцев в Польшу. Но и этого нет. Более того, признание народных республик и ввод на их территорию по просьбе Донецка и Луганска российских войск предотвращает гуманитарную катастрофу в ситуации, когда ранее Вооруженные силы Украины обстреливали ДНР и ЛНР. Теперь украинские военные не могут позволить себе такое «удовольствие». А в контексте выстраивания новой архитектуры европейской безопасности у Москвы есть серьезные контраргументы против самой Варшавы. О них сказал в обращении о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин. «Ситуация продолжает деградировать, в том числе в стратегической сфере, — подчеркнул Путин. — Так, в Румынии и Польше в рамках проекта США по созданию глобальной ПРО разворачиваются позиционные районы для противоракет. Хорошо известно, что размещенные здесь пусковые установки могут быть использованы для крылатых ракет «Томагавк» — ударных наступательных систем».

(сс) Администрация президента России Обращение Президента России Владимира Путина. 21.02.2022

Более того, продолжил российский президент, в США идет разработка универсальной ракеты «Стандарт-6», которая наряду с решением задач противовоздушной и противоракетной обороны может поражать и надземные, и надводные цели. То есть у якобы оборонительной системы ПРО США расширяются и появляются новые наступательные возможности. Конечно, претензии здесь больше относятся к Вашингтону, однако часть вины лежит и на Варшаве. Она могла бы не бежать впереди паровоза, предлагая США размещать на своей территории американскую военную инфраструктуру, которую Москва квалифицирует как потенциально наступательную и направленную против России. Это необходимо учитывать польским властям, прежде чем требовать от ЕС и НАТО «немедленных» и «жестких» санкций. Поэтому реальной угрозой для Варшавы в сложившейся ситуации будет попытка обострить ситуацию, навязать конфронтацию между Евросоюзом и Россией. А альтернативным решением — использовать фактор председательства Варшавы в ОБСЕ, чтобы с помощью этой площадки подкрепить дипломатический диалог, который идет по линиям США — Россия и НАТО — Россия. Учитывая, что глава МИД Польши Збигнев Рау смог «создать химию» со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, шанс на есть. Но окончательное слово остается за Качиньским.