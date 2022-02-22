Донецкая и Луганская Народные Республики официально признаны Российской Федерацией. Подписаны двусторонние договоры России с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Вслед за поддержкой с размещением и обустройством эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан Россия оказывает Донбассу и международную дипломатическую помощь и поддержку. Признание республик Москвой, а следом за ней, по-видимому, и Минском, конечно же, не приведет к тому, что нашему примеру последуют другие республики бывшего СССР, а также члены международного сообщества, особенно европейские. Напротив, ответом Брюсселя с подачи, разумеется, Вашингтона будут жесткие санкции. Президент США Джо Байден, только получив информацию о единогласной позиции российского Совета безопасности в пользу признания Донбасса, сразу же собрал американский Совет национальной безопасности, и, видимо, санкции на нем и обсуждаются. Это все так. Но главный результат очевиден: признание со стороны России обеспечивает Донбассу защиту от украинской агрессии. Уже сейчас вполне просматривается знаменательная последовательность:

Александр Куликов ИА REGNUM Монумент «Родина-мать зовет!»

вслед за объявлением об официальном признании Россией ДНР и ЛНР и заключением Россией с ДНР и ЛНР договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ожидается установление между Москвой, а также Донецком и Луганском дипломатических отношений;

еще в соответствии с только что подписанными договорами весьма вероятно оказание нашей страной республикам Донбасса военной помощи в отражении агрессии ВСУ; в том числе речь, скорее всего, идет о введении на их территорию по официальной просьбе Донецка и Луганска, то есть на законной основе, подкрепленной нормами международного права, российских войск.

С этого момента на каждый акт агрессии со стороны Киева вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР отвечать всей своей мощью будут российские Вооруженные силы, что не оставляет украинской стороне ни малейшего шанса на безнаказанное, как прежде, осуществление военных провокаций. Практически нет сомнений, что все они сразу же и прекратятся. И мировому сообществу таким способом, кроме всего прочего, будет доказано, что российских войск в Донбассе все эти годы не было. Потому, что когда они действительно появятся, «борцы с российской агрессией», позабыв всю прежнюю лживую демагогию, очень быстро «сделают ноги».

Глубоко символична дата — 21 февраля. Именно в этот день восемь лет назад, в трагическом 2014 году, когда в Сочи завершалась триумфальная для нашей страны зимняя Олимпиада, лидеры Запада приехали в охваченный «майданной» вакханалией Киев, взяв на себя роль будто бы «посредников» между украинской властью и уличной оппозицией. Не прошло и суток, как стало понятно: западные подписи под якобы «компромиссом», которые, как предполагалось, должны были остановить перерастание противостояния в конфронтацию, имели совершенно другую цель — развязать руки подрывным силам, подтолкнув их на кровавый переворот. Законная, избранная народом власть была свергнута, к кормилу государственных рычагов пришли проходимцы, поддержку которым оказали самые темные националистические силы, откровенные сторонники нацизма. Запад выступил гарантом не национального примирения на Украине, а хаоса и смуты, итогом которых ему виделся полный и окончательный разворот республики прочь от России, разрыв между двумя частями некогда единой страны и до сих пор единого народа. Именно тогда — а не сейчас, когда в полный рост явили себя миру трагические последствия авантюры Майдана — решалась судьба Украины. Быть ей свободной или впасть в порабощение. К сожалению, силы, пытавшиеся сохранить свободу и независимость, тогда потерпели поражение.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине в 2014 году

Нам, безусловно, скажут — уже сказал немецкий канцлер Олаф Шольц — что этот шаг Москвы с признанием республик Донбасса противоречит Минским соглашениям. Показательно: Запад вспоминает этот документ и начинает на нем спекулировать именно сейчас, а не в прошедшие семь лет с тех пор, как их второе издание было подписано. Семь лет назад незаконный киевский режим, пришедший к власти в результате государственного переворота, обязался принять закон об особом статусе Донбасса и включить соответствующие положения в новую конституцию Украины. Семь лет власти Украины как минимум не делали ничего, а как максимум — торпедировали это обязательство всеми доступными и недоступными способами, а Запад во главе с США и участниками «нормандского формата» — Германией и Францией — на это закрывал глаза. По злой иронии судьбы вторые Минские соглашения, ставшие результатом переговоров в «нормандском формате», состоявшихся на фоне окружения и разгрома частей и подразделений ВСУ под Дебальцево — тоже родом из февраля — 2015 года. Два февраля, два года подряд — и всякий раз подписанные документы, гарантами которых и в первом, и во втором случае выступал Запад, оказывались в итоге профанацией, которую Киев не выполнял, выполнять не собирался и открыто заявлял о том, что эти документы «вредят» Украине, не разрешая ей разжигать военный конфликт. Запад же в обоих случаях не просто покрывал эту киевскую профанацию, но всем своим поведением давал понять, что «музыку» в этом трагическом «концерте» игры на человеческих судьбах заказывает он сам. А никакой не Киев. И упивался своим «могуществом», пребывая в полной уверенности, что никто и никогда не рискнет это могущество поколебать.

Третий февраль, по-настоящему исторический, наступил в 2022 году. Долгожданный шаг сделан, он полностью соответствует интересам и чаяниям жителей Донбасса, общественным настроениям, которые доминируют не только в России, но все сильнее — на большей части постсоветского пространства. Запад будет возмущаться и протестовать. Станет обвинять кого угодно — Россию, глобальную ситуацию, кардинально изменившуюся благодаря тесному российско-китайскому сближению, сами республики Донбасса, возможно, даже украинские власти, как это буквально на днях в Мюнхене на глазах у публики сделал шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Запад никогда не сделает одного — не признает, что все происходившее в последние годы на Украине и вокруг нее — его собственных рук дело, за что он и его лидеры несут — должны нести — полную и всеобъемлющую ответственность. И поскольку Запад с этим не согласится, так как не хочет эту ответственность нести, впереди у нас — неизбежность дальнейшего закручивания противостояния. Не с Украиной — эта республика на грани таких перемен, по сравнению с которыми все прежние перипетии ее внутренней политики, включая Майдан, покажутся детской шалостью. Не на постсоветском пространстве, где Россия на глазах широкой общественности стремительными темпами восстанавливает свой авторитет и влияние. Противостояние предстоит с Западом — США, НАТО и их марионетками, для которых на карту поставлен вопрос утраты глобального лидерства. Это противостояние уже развернуто, и признание республик Донбасса — индикатор того, что инициатива перешла в наши руки.

(сс) Администрация президента России Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

Скажем прямо: это стало возможным благодаря героическому сопротивлению Донецка и Луганска. Народы республик понесли неисчислимые потери, оказались непосредственно на передовой борьбы с наступающим фашизмом. И — не прогнулись под обстоятельства, а, проявив несгибаемую волю, мужество и героизм, одержали победу — военную, политическую, социальную и, безусловно, моральную, нравственную. Низкий им за это поклон. Вечная память тем, кто не дожил до этого светлого дня…

И последнее. Происходящее сейчас было неизбежно. Причем дважды. Неизбежность правила бал в вопросе деградации нынешней фазы «феодальной раздробленности» страны после распада СССР; парад националистов — неизбежное продолжение «парада суверенитетов». Неизбежностью, точнее выбором между национальным возрождением, государственным восстановлением и кошмаром полного и окончательного распада, искрила и вторая фаза, которую мы связывали с преодолением раздробленности. Украинская фронда против идеи восстановления большой, централизованной государственности, опора на пещерный, местечковый национализм и сепаратизм служила «оселком» и для других постсоветских республик. Украина как «анти-Россия» — это проект консолидации против нашей страны всех прежних имперских и советских окраин. В скрижалях западной геополитики такой пояс, если бы он образовался, превратился бы в новый антироссийский «санитарный кордон», лимитроф, загоняющий Россию в фактическую изоляцию. Сегодня становится понятно, что этот самый опасный и угрожающий проект приказал долго жить. В гибридной войне, объявленной нам элитами коллективного Запада, похоже, наступает долгожданный коренной перелом. Точно такой же, какой наступил в эти самые дни 79 лет назад, после победоносного завершения Сталинградской битвы.

Bundesarchiv. Georgii Zelma Победа Красной армии в Сталинградской битве

23 февраля — день рождения Красной армии, сокрушившей нацизм, отстоявшей свободу и независимость Родины. В 104-й раз отмечая этот всенародный праздник, перекочевавший к нам напрямую из советских времен, констатируем, что в таком совпадении дат, какое мы отмечаем в эти дни, как в зеркале, отражаются исторические смыслы бытия.