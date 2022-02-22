Воронежцы активно обсуждают решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а также заключение с ними договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

«Владимир Путин молодец! Россия, вперед», — комментируют воронежцы.

«Наконец-то наши родные в Луганске в безопасности! Слава Богу!» — написала Галина Б.

«Поздравляю всех, кто рад, и сочувствую всем, кто расстроен.) Я с теми, кто рад», — написал Александр Т.

«Если введут войска, рубль так упадёт, что на «алике» вдвое дороже будет всё заказать. В магазинах наших тоже всё подорожает, ибо даже в отечественном производстве очень многое совершается на иностранных станках, с иностранными добавками или материалами, на фермах иностранные корма, а это всё подорожает, поэтому себестоимость производства возрастёт. Молочка, крупы, мясо, шмотки, тачки, всё подорожает. Отечественное очень сильно, заграничное ещё сильнее. Покупательная способность упадёт раза в полтора. И нужна будет вам ДНР и ЛНР, когда вы будет концы с концами сводить??? А ещё при этом наши парни будут гибнуть в чужой стране, за наши налоги», — прогнозирует Алексей К.

«Жрать нефиг будет — лопаты возьмем, главное, чтобы дети наши живы были», — отвечает один из пользователей тем, кто опасается резкого падения рубля.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса

«Донецк ликует! Ура!» — написала ещё одна участница обсуждения

«Санкции ввели бы и без признания республик», — ответил критикам «Карабас Барабас».

«Есть у нас такая традиция — весну Русскую устраивать», — комментирует Алексей П.

«Люди радуются уже окончанию войны, неважно им уже, как будет, главное, чтоб уже быстрее…» — пишет Юлия К.

«Вам на пальцах объяснили, что НАТО всё ближе на восток продвигается и что необходимость в признании необходима. Санкции вводить будут без какого либо повода. И всё это начиналось задолго до Холодной войны. Ну почему же вы такие тугодумы???» — вопрошает Роман Д.

«Всё правильно сделал господин Путин! Не было у нас других вариантов, НАТО стоял уже рядом ! Молодец!!! Гордимся нашим президентом! Дай Бог ему здоровья!!!» — написал Ширхан Г.

(сс) Администрация президента России Обращение Президента России Владимира Путина

«Ситуация пришла к логической развязке. На фоне всех событий Луганск и Донецк никогда бы уже не вернулись в состав Украины. А так появилась небольшая буферная зона. Готовый пакет санкций тоже никуда не делся бы», — добавил Василий Т.