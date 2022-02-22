Официальное признание Россией «сепаратистских» Донецкой и Луганской Народных Республик — незаконный с точки зрения международного права шаг, который к тому же крайне неконструктивен политически и который делает дипломатическое урегулирование существующего кризиса еще менее вероятным, пишетАнатоль Ливен в статье, вышедшей 21 февраля в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Теперь Минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе окончательно сорван — хотя справедливости ради нужно отметить, что украинское правительство давно дало понять, что не намерено выполнять его основные положения (об автономии Донбасса), тогда как Запад ясно дал понять, что у него не было намерения оказывать давление на Украину.

Однако настоящий вопрос заключается в том, что Россия будет делать дальше. Сам по себе этот шаг Москвы практически ничего не меняет: отделены от Украины эти районы Донбасса «при поддержке России» были еще в 2014 году, и с тех пор в них периодически продолжаются боевые действия. Санкции против Москвы в наказание за эти действия уже введены Западом.

Goran tek-en Карта линии разграничения и буферной зоны согласно Минскому соглашению

Пока что признание Россией республик Донбасса на самом деле сильно отличается от полномасштабного вторжения на всю Украину, против которого предостерегают Вашингтон и НАТО и в ответ на которое планируется ввод санкций в рамках законопроекта «О защите суверенитета Украины», представленного Конгрессу США 21 февраля. Такое вторжение было бы гораздо более серьезным нарушением международного права и привело бы к гораздо более масштабному и опасному столкновению. Это можно сравнить со сценарием, при котором Турция в 1974 году оккупировала бы не часть Кипра, а весь остров или даже саму Грецию. Такое вторжение, если, не дай бог, оно произойдет, должно встретить самый жесткий экономический и политический ответ Запада.

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Там в своей речи, где Путин говорил о признании Донбасса, он явно грозил более масштабным вторжением. В последние дни Россия стала «инициировать» новые боевые столкновения в Донбассе и «обвинять» в них украинскую сторону. Пока неясно, направлен ли этот шаг на оказание дополнительного давления на Запад для достижения договоренностей о контроле над вооружениями и членстве в НАТО, или же решение о вторжении уже принято, и Россия сейчас выдумывает для этого предлог.

Также могут быть разные уровни военных действий. Захват Россией всей Украины, как его себе представляет Вашингтон, кажется маловероятным по своей сути. Гораздо более правдоподобна «оккупация» русскоязычных районов востока и юга Украины. Однако может быть и так, что Россия удовлетворится нанесением ограниченного локального поражения украинским силам в Донбассе, чтобы продемонстрировать неспособность НАТО помочь Украине, после чего, возможно, последует пауза, чтобы посмотреть, что Запад предпримет дальше.

Это далеко не вторжение. Такие действия будут означать лишь ограниченную эскалацию конфликта, который продолжается в Донбассе с 2014 года. Поэтому крайне важно, чтобы Запад сохранял угрозу полномасштабных санкций, чтобы удержать Россию от полномасштабного вторжения. Если ввести сейчас санкции в полном объеме, у Запада больше не будет экономических «боеприпасов», и России нечего будет терять, расширяя масштаб вооруженного конфликта.

Ибо, как заявили администрация Байдена, НАТО и все члены альянса, Запад собирается воевать, чтобы защищать Украину. Таким образом, экономическое давление на Россию — единственный мощный рычаг, который у него есть, чтобы повлиять на действия Москвы. Этот отказ Запада от войны также делает абсурдной идею членства Украины в НАТО. Никто на Западе совершенно справедливо не пойдет на риск ядерного уничтожения человечества ради интернациональной ориентации Украины.

Однако надо также четко понимать, что если — как можно предположить из речи Путина — Россия действительно распространит войну за пределы Донбасса на остальную часть Украины, то Запад совершенно справедливо расценит это как очень серьезное преступление, в связи с чем должен быть введен весь спектр санкций, предусмотренных законопроектом, представленным Конгрессу, действительно, и поддержать их должны все западные государства.

Тем временем Запад также должен продолжать призывать украинское правительство не предпринимать военных действий в Донбассе, которые могли бы дать России повод для вторжения. Запад в прошлом проявлял вопиющую безответственность, говоря о военных обязательствах перед Киевом, которых на самом деле не существует. Нельзя усугублять эту ситуацию и поощрять украинцев к дальнейшему риску. Западные политики, поощряющие жесткую украинскую линию, должны напомнить себе, что не они будут рисковать своей жизнью в случае войны.

Сайт президента России. kremlin.ru Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик. 21.02.2022

Признание Москвой республик Донбасса хотя и вызывает глубокое сожаление, также не должно помешать Западу продолжать переговоры с Россией о новых соглашениях о контроле над вооружениями, чтобы достичь соглашения с Кремлем по этим вопросам и помочь предотвратить вторжение на Украину.

Поскольку такое вторжение еще не произошло, встреча между главами двух внешнеполитических ведомств, США и РФ, Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым на этой неделе все еще должна состояться, и американское осуждение последних действий России должно сопровождаться постоянными усилиями по достижению компромисса с Москвой по этим аспектам политики речи Путина. Конечно, любые новые соглашения о контроле над вооружениями должны быть взаимными и предусматривать вывод всех новых российских сил, дислоцированных вокруг границ Украины в последние месяцы.

Действительно, последние события являются еще одной демонстрацией необходимости пересмотра механизмов европейской безопасности, чтобы поставить их на более устойчивую и мирную основу. Война между ядерными державами невозможна.

Действия России сузили пространство для дипломатического разрешения кризиса на Украине, но еще не уничтожили его. Пока есть хоть какая-то надежда предотвратить более масштабную войну, Запад обязан продолжать стремление к этому, используя как реальную угрозу массированных экономических санкций, так и искреннее предложение разумного компромисса.