В своём обращении к народу украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что украинская сторона никому не отдаст свои территории и будет верна дипломатическому и мирному пути урегулирования. Трансляция обращения велась 22 февраля на телеканале «Рада».

Корнелис ван Харлем. Портрет дурака (фрагмент). 1596

Читайте также: Зеленский заявил в обращении, что Украина никому не отдаст свои территории

Обращение украинского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Бородатая бабушка».

«Ну спасибо, что войну не объявил и военное положение», — с сарказмом написал Владислав Р.

«Позорище», — не выдержала Лена А.

«И ради этого мы… не спали?» — недоумевает Stasiia.

«Это… [конец]. РФ на Донбасс войска вводит, а це (это. — М. Р.) глаголет: все ок, спите спокойно…» — пишет Yahooshkiii.

«Зеленскому импичмент», — добавил Anton.

«Я Путина слушал, чуть не обо*рался. Думал, он НАТО войну объявит. А наш клоун: все спокойно, все под контролем…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Этот… хоть понял, что произошло? Ткните его кто-то палкой, объясните… что у него уже нет ещё куска земли», — пишет Ляля.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Обращение президента Украины Владимира Зеленского после заседания СНБО

«В Багдаде всё спокойно! Нюхни и иди спокойно спать! Пять минут ни о чём! Тряпка…» — написала Алена.

«У нас всё под контролем, но мы всё… [потеряли]. Как-то так он сказал», — прокомментировал Михаил М.

«Как только реальная российская армия вторглась, реальная, так сразу все нормально стало и нет повода для беспокойств, я один перестал понимать, что… видбуваеться (происходит. — М. Р.)…» — добавил Oleg.

«Это треш просто. Может, видео нарезали с предыдущих выступлений? В данной ситуации такое блеяние, да ещё и «партнеры нам поможуть» (партнеры на помогут. — М. Р.) — это из области клиники», — отметила Ирина Юрьевна.

«Заплаканный какой-то», — пошутил Alex.

«Обязательно нужно было перечислять всех тех, с кем он говорил, — самостоятельный наш…» — с сарказмом пишет Deja Vu.

«Да, ребята, Крым на майдане проскакали, Донбасс на рояле проиграли. А ведь говорили ему: пойдёшь силой — будет потеря государства. Бедося», — прокомментировала обращение Зеленского Ирина.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине

«Потешно. Таки исполнил собачий вальс», — отреагировал Aleksei F.

«Я так понял, каждый следующий президент будет что-то отдавать», — задумался Андрей К.

«А теперь все дружно кинутся разрабатывать планы по возвращению Донбасса. Организуют или расширят штат дармоедов за наши деньги. Впишут в предвыборные программы. Ну, типа как и возвращение Крыма — вечная история. Какое ж убожество…» — не выдержал Dmitriy.

«Долго записывал? Или ждал указания от хозяев Запада?» — поинтересовался Krotus.

«О чём этот фильм? Да ни о чём», — добавил Андрей Ка.

«Отбрыкивались от Донбасса всеми конечностями, а теперь визг подняли…» — написала Irina.

«Позвонил всем хозяевам. Всем пожаловался», — отметил Viacheslav Z.

«Чувак, ты про*рал страну, ты можешь говорить с кем угодно, но это ничего не решит», — адресовала свое обращение к Зеленскому Юлия.

«Украина войдёт в историю как страна, народ которой жил плохо и решил жить ещё хуже», — прокомментировал происходящее последние восемь лет на Украине «Шкипер».

"Как это по-украински! Записывать и транслировать обращение к народу в 2 часа ночи! Как пройти в библиотеку? Вы не подскажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?» — отреагировал Michael.

«Бред, Путин республики признал 21-го числа, а реакция Зели 22-го [числа]. Воистину дятлы», — с сарказмом написал Alex.

(сс) Администрация президента России В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

«Обращение Зеленского кратко. Военного положения не будет. Разрыва отношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений (не считается — может считаться). Причин для беспокойства нет (!!!) Что-то там созывают, будут проводить консультации, рассчитывают на помощь иностранных партнёров. В т. ч. по «нормандской четвёрке». И ради этого бульканья я не спал до 2 ночи? Жалкое зрелище. Душераздирающее», — резюмировал обращение украинского лидера украинский журналист и публицист Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.

Читайте также: Зеленский заявил об инициативе созыва стран «нормандского формата»