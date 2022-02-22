На Урале активно обсуждают признание Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Часть граждан считает, что это давно пора было сделать, а обещанные Западом новые санкции и так были бы введены в отношении России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

Дмитрий С. признаётся, что теперь он поверил в то, что Россия — это Россия. «Разбудили всё-таки медведя, молодец Володя, респект и уважуха. Хватит Западу об нас ноги вытирать», — написал гражданин.

Елена М. солидарна с предыдущим оратором. Она уверена, что президент России Владимир Путин сделал всё правильно.

«Сколько можно терпеть украинское хамство! Украина сегодня — это кучка марионеток у власти», — добавила женщина.

«Путин! Здравомыслящие люди с тобой!» — подчеркнула гражданка.

Слава Ю. называет признание Россией независимости ЛНР и ДНР достойным поступком. А Светлана Л. пишет: «Ну наконец-то! Спустя восемь лет».

«Всё правильно сказал и сделал», — написал Иван Е.

При этом некоторые граждане запутались и решили, что Россия включила республики Донбасса в свой состав. Это, конечно же, не так. Она лишь признала их независимость. И теперь на основе подписанных документов будет налаживать с ними соответствующее сотрудничество, в том числе и военно-техническое.

(сс) Администрация президента России Глава ДНР Денис Пушилин во время подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

Вера Д. со своей стороны отмечает, что с 1990-х годов Украина считалась самостоятельной, но её руководству не было дела до развития страны.

«Им никто не мешал, но жили как в совдепе, это не понаслышке, ездила и видела своими глазами. А люди уже восемь лет живут в Донбассе и Луганске в атмосфере войны и страхе. Когда-то надо что-то делать», — считает женщина.

Также интернет-пользователи обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского, который после признания Россией независимости ЛНР и ДНР заявил, что Украина ничего не отдаст. «Его никто и не спросит, он марионетка в руках олигархов», — считает Илья Р.

Другой уралец отмечает, что территорию Украины никто не забирает. «А вот ЛДНР ей придется придётся оставить полностью, а не частично», — пишет гражданин.

Иван Л. в свою очередь констатирует, что страны Запада не заинтересованы в развитии России.

«Они хоть как своими санкциями пытаются оказывать влияние уже сколько лет. Я считаю, что страна должна становиться всё равно более независимой от внешней политики других стран, а это и от нас с вами тоже зависит, чтобы мы внутри своей страны развивали что-то, а не всё продавали за бугор, и не занимались только перепродажей вещей друг другу, пытаясь накручивать на всём цены, а развивались сами, создавая для себя и своего народа что-то», — написал Иван Л.

(сс) Администрация президента России Глава ЛНР Леонид Пасечник во время подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

Мнений на просторах интернета много, самых разных. Что неудивительно. 21 февраля 2022 года стало поворотным в истории не только России. Шаг, сделанный руководством нашей страны вчера, был непростым, выстраданным, в том числе и кровью наших соотечественников в Донбассе. Но, несмотря на все угрозы со стороны коллективного Запада, Россия его сделала.