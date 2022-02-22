Арбитраж Крыма 24 февраля 2022 года рассмотрит иск госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики к ряду ответчиков, в том числе к ПАО «Черноморский судостроительный завод», который был ликвидирован ещё в 2021 году. Уже несколько лет в суде решается вопрос о правах на крымское наследство — ялтинский дом отдыха «Судостроитель», ставший за эти годы «яблоком раздора» сразу по 20 судебным делам. Подробнее — в материале ИА REGNUM.

(сс) 7777777кз Черноморский судостроительный завод

О заводе

Черноморский судостроительный завод из Николаева упомянул в своём обращении к россиянам президент России Владимир Путин, когда говорил о приданом, полученном Украиной не только от советской эпохи, но ещё и от Российской империи, которое «промотали и растащили по карманам». Завод в Николаеве попал в печальный список: «В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве, где первые верфи были заложены ещё при Екатерине II. Знаменитый концерн «Антонов» с 2016 года не выпустил ни одного серийного самолёта, а завод «Южмаш», специализировавшийся на производстве ракетно-космической техники, оказался на грани банкротства, как и Кременчугский сталелитейный завод. Этот печальный список можно продолжать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, некогда ведущее предприятие военного кораблестроения с более чем столетней историей — «Черноморский судостроительный завод» как юрлицо было ликвидировано летом 2021 года.

Ранее, в 2003 году, актив был исключён из списка стратегических для Украины, а за последующие после этого годы с него уволили тысячи высококвалифицированных рабочих. В 2007 году верфь была приватизирована. Акции тогда приобрёл Херсонский судостроительный завод группы «Смарт-Холдинг».

(сс) Официальное интернет-представительство президент Украины Вадим Новинский

Точкой начала «краха» Черноморского завода можно считать 2009 год, когда судостроитель выиграл тендер на строительство серии кораблей для ВМС Минобороны Украины. Ведь вместо того чтобы получить с этой сделки свыше 16 млрд грн (порядка 43 млрд рублей), предприятие получило проблемы. Финансирование со стороны заказчика проходило со сбоями, и в итоге уже с 2014 года строительство не велось. Это потянуло дальнейшие проблемы для ЧСЗ.

Так как проект планировался крупным, завод привлекал в него подрядчиков — и в итоге из-за недофинансирования программы сам «попал» на штрафы. Их сумма составила около 100 млн грн. В итоге 2015 год предприятие закончило с огромным убытком.

В 2017 году на предприятии ввели санацию, пытаясь предотвратить банкротство. И в тот же год, как гром среди ясного неба, — уголовное дело, которое было инициировано в отношении предприятия надзорными органами Украины. Претензии касались не только приватизации завода, но и невыполнения инвестиционных обязательств. Акции, имущество завода попали под арест.

В январе 2018 года уголовное дело генпрокуратура Украины направляет в суд. В это же время на заводе завершается процедура санации, он становится банкротом и начинается процесс ликвидации. Собственники тогда открыто заявляли, что «позиция прокуратуры привела к ликвидации ведущего предприятия военного кораблестроения Украины».

(сс) mramorn Черноморский судостроительный завод

Крымский спор

Но несмотря на то, что ПАО «Черноморский судостроительный завод» ликвидировано, в арбитраже Крыма до сих пор продолжаются споры с его участием.

В целом начиная с 2013 года с участием данного юрлица в российском арбитраже было инициировано 23 судебных дела. Один из исков будет рассмотрен 24 февраля 2022 года. В нём госкомитет о государственной регистрации и кадастру Крыма требует признания незаконным некоего постановления. С учётом, что в числе ответчиков (заинтересованных лиц) числятся ООО «Туризмтехнобуд», ликвидатор ПАО «Черноморский судостроительный завод» Протасов, некий гражданин Украины Владимир Суслов, вероятнее всего, и в этом деле спор касается ялтинского дома отдыха «Судостроитель».

9 марта 2022 года также будет заслушан ещё один иск, касающийся дома отдыха. В этом деле уже ПАО «Черноморский судостроительный завод» имеет претензии к украинской компании «Туризмтехнобуд» и российскому ООО «Туризмтехнобуд». Завод оспаривает сделку купли-продажи от июня 2014 года, по которой было реализовано недвижимое имущество «Судостроителя», в том числе спальный корпус, столовая и котельная. Примечательно: второй стороной этой сделки купли-продажи был сам ЧСЗ, точнее его руководство, действовавшее на тот период, а покупателем — украинское ООО «Туризмтехнобуд».

В рамках этого же спора представители ЧСЗ требуют признать недействительным решение единственного участника российского ООО «Туризмтехнобуд» Игоря Чуркина о принятии украинского тёзки-юрлица «в состав участников общества на условиях принадлежности ему доли в обществе в размере 98,5% уставного капитала номинальной стоимостью 244 280 000 рублей, с оплатой своей доли недвижимым имуществом» — домом отдыха «Судостроитель». И, наконец, в своём иске ЧСЗ требовал обязать ООО вернуть ему комплекс.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мисхор, Большая Ялта

По этому делу частично было удовлетворено требование об обеспечительных мерах, в частности, госкомитету по государственной регистрации и кадастру Крыма запретили вносить в Единый государственный реестр недвижимости записи в отношении спорных объектов недвижимости, а налоговой службе запретили регистрировать внесение изменений в учредительные документы ООО «Туризмтехнобуд» (ОГРН 1 169 102 084 513), касающиеся изменения состава участников владельцев долей и размера уставногокапитала. В сентябре 2021 года обеспечительную меру для госкомитета заменили на запрет регистрировать переход права собственности, возникновения ограничений (обременений), а также любых сделок в отношении недвижимого имущества.

В августе 2021 года некий гражданин Украины Владимир Гамлий потребовал заменить истца — ПАО «Черноморский судостроительный завод» на него, как на правопреемника, ссылаясь на договор уступки права требования имущества дома отдыха «Судостроитель» от апреля 2019 года (завод в тот момент уже был в стадии банкротства). В феврале 2022 года суд отклонил данное заявление, указав на преждевременность обращения «заявителя с вопросом о правопреемстве, поскольку уступаемое право до государственной регистрации договора цессии от цедента к цессионарию не перешло».

В споре в ближайшее время (после регистрации договора цессии) может произойти замена истца — с ликвидированного на сегодня ЧМЗ на Владимира Гамлия, о котором в открытых источниках мало что известно.

Crimea.arbitr.ru Арбитражный суд Крыма

Также 15 марта 2022 года будет рассмотрен иск ООО «Туризмтехнобуд» к заводу и Владимиру Суслову. Судя по материалам этого дела, спорный актив уже успели не только продать, но и сдать в аренду. При этом схожий спор с тем же составом участников и предметом иска рассматривается в рамках ещё одного судебного дела, заседание по которому назначено на 28 февраля.

Кто же победит в этой затяжной борьбе за дом отдыха, который в условиях роста популярности курортов Крыма, может стать золотой жилой?