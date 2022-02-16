Консервативные группы призвали правительство США усилить борьбу с миграционным кризисом на южной границе США на фоне споров том, можно ли называть поток нелегалов вторжением.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В истории США никогда ранее не было такого кризиса, который развернулся на южной границе. Президент Байден отказался от своей основной обязанности по обеспечению целостности границ нашей страны», — заявили представители Федерации за американскую иммиграционную реформу (FAIR).

«Мало того, что нелегальная иммиграция взлетела до рекордного уровня, но также тревожат масштабы разрушений и смерти от рук безжалостных и могущественных картелей. Администрация Байдена создала конституционную проблему, не оставив штатам другого выбора, как искать альтернативные решения», — говорится в заявлении.

U.S. National Archives Джо Байден

Напомним, что на южной границе за 2021 финансовый год пограничники изъяли более 4535 кг фентанила и поймали более 1,7 млн мигрантов. Миграционный кризис побудил республиканские штаты взять дело в свои руки, в том числе усилить работу правоохранительных органов в Техасе и Аризоне.

Отметим, что некоторые консерваторы утверждают, что беспрецедентное течение мигрантов в США представляет собой вторжение, а это уже имеет потенциальные правовые последствия.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Штатам теперь приходится заниматься одним из немногих дел, за которые отвечает федеральное правительство, — обеспечением безопасности нашей страны. Если бы федеральное правительство выполняло свою работу, обеспечивая безопасность границы, штатам не было бы нужды посылать на границу поддержку, но они знают, что если они не остановят проблему на границе, Байден будет отправлять нелегалов в глубь страны, а затем требовать от местных властей обеспечивать их медицинским обслуживанием, жильем и т. д.» — пишет Mowerman.

Office of Representative Phil Gingrey На границе с Мексикой

«И всё это за счет налогоплательщиков…» — отвечает NorskGrama.

«Первая причина для отстранения Байдена и Харрис — неспособность охранять наши границы, как предписывает им конституция, которую они поклялись соблюдать», — соглашается payman.

(сс) The White House Камала Харрис

«Пожалуйста, скажите это Байдену и его администрации. Я не думаю, что они знают, что написано в конституции. И я не думаю, что их это волнует. Они придумывают свои собственные правила на ходу», — отвечает NorskGrama.

«Да. Пора штатам делать то, что федералы отказываются делать. И попросить другие штаты о помощи, если потребуется. Я уверен, что они с радостью придут», — поддерживает thebestthereis.

«Они должны были заняться этим десятилетия назад. Шериф округа Марикопа штата Аризона Джо Арпайо выступал против нелегальных иммигрантов, и либералы нашли способ посадить его за это в тюрьму. Мы все должны выступить против узурпаторов наших законов, таких предателей, как Флейк, Байден, АОК, Пелоси…» — считает yogi584.

«Мы имеем право защищаться от любых внешних и внутренних врагов, как сказано в нашей конституции. Я бы просто проигнорировал любую политику Байдена в отношении наших границ и просто развернул бы нелегалов, когда они ступят на нашу землю. Они должны знать, что нарушают те иммиграционные законы, которые у нас существуют», — подчеркивает jeanneml.

«Для того чтобы любая граница была безопасной, необходимо наличие сдерживающего фактора для незаконного проникновения. На южной границе его нет. Водителю канадского грузовика сложнее въехать в США через северную границу, чем террористу с Ближнего Востока — через южную», — негодует CyanSnow.

«В 1770-х годах американцы создали комитеты граждан, когда стало очевидно, что их правительство намерено уничтожить их свободу. Это может понадобиться еще раз», — напоминает Kodakmoment499.

«Все эти миллионы мигрантов — гарантированные голоса для демократов, как только они проведут амнистию. Таков план демократов по обеспечению однопартийности в стране», — размышляет timkrupp.

«Думаю, пришло время штатам забрать свою власть у федералов. Штаты создали федеральное правительство для защиты страны, которую они теперь отказываются защищать», — недоволен pdeno.

«Рад видеть, что люди понимают, что федеральное правительство, которое мы имеем сейчас, абсолютно бесполезно во всех отношениях. Экономика катится в унитаз. Вторжение с южной границы. Но всё, о чем беспокоится Байден, это приказ о вакцинации», — отмечает thebestthereis.

«Когда мы перестанем говорить и начнем что-то делать для спасения нашей страны от нелегальных захватчиков? Люди, если у вас есть оружие, идите к южной границе и помогите нашим соотечественникам, законным гражданам, пограничному патрулю остановить это вторжение. Мы находимся в состоянии войны, и нам лучше взять себя в руки. Байден не подходит для этой страны, как и демократы. Дайте понять демократам, что народ страны собирается сам остановить это вторжение и защитить нашу страну. Это война, и не обманывайте себя, что это не так. Я устал видеть это в новостях каждый вечер, и настало время взять дело в свои руки», — призывает jeanneml.

Напомним, что частная тюремная компания запустит в тестовом режиме экспериментальную программу в США, в рамках которой сотни нелегальных мигрантов будут помещены под домашний арест.