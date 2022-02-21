Президенты США и России Джо Байдейн и Владимир Путин договорились о возможной встрече для обсуждения безопасности и стратегической стабильности в Европе в том случае, если не будет «вторжения» России на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

Встреча Байдена и Путина будет рассматриваться как продолжение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, которая намечена на 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что США готовы к дипломатии в случае, если «не будет вторжения России на территорию Украины».

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«В воскресенье Чак Тодд на канале NBC спросил госсекретаря Энтони Блинкена, почему Владимир Путин не усилил напряженность в отношениях с Украиной при администрации Трампа. У Блинкена не было ответа», — напоминает Baldwins/Blanks.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Итак, если Байден поговорит с Путиным и Россия не вторгнется, Байден, очевидно, одержит свою первую победу. Однако санкции, которые могут ввести США/НАТО, станут «определенным сдерживающим фактором» (слова вице-президента Харриса). В то же время Путин говорит, что в СМИ все преувеличено, и они могут и не вторгнуться. Все это начинает казаться инсценировкой; если Россия вторгнется, Байден сможет сказать, что он был прав, предсказывая вторжение; если Россия не вторгнется, Байден сможет заявить, что он сыграл важную роль в его предотвращении. Байден находится в беспроигрышной ситуации», — пишет! root.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Джо хочет выглядеть сильным лидером. Американцы хотят, чтобы он был сильным лидером. К сожалению, как мы убедились, он им не является. Никакие инсценировки этого не изменят», — отвечает kulas.

«Совершенно верно. Все это было инсценировано, чтобы улучшить имидж Байдена и Камалы Харрис перед выборами в палате представителей. Здесь необходимо хорошее журналистское расследование. А может и нет. Очевидно, что это инсценировка», — соглашается GritGone.

(сс) Gage Skidmore Камала Харрис

«У Байдена нет рычагов влияния. Не только Европа, но и США зависят от российской нефти. Если США перестанут покупать российскую нефть, цены на энергоносители и инфляция еще больше возрастут. Китай уже согласился увеличить импорт нефти из России, чтобы компенсировать любые потери со стороны США или стран ЕС», — указывает why101.

«Когда США были с президентом Трампом, мы бурили собственную нефть», — подчеркивает joebribenandhiscamelharrissays…

«Байден — худший президент за всю мою жизнь. Возможно, у людей были проблемы с Трампом, но правда в том, что сейчас мы находимся в гораздо более опасном месте с нашими противниками — Россией и Китаем, и во многом это связано с тем, что произошло в Афганистане. Это показало слабость нашим врагам, и санкции ничего не сделают для их сдерживания. Наша разделенная страна уже находится на хрупкой почве из-за ковида, и Байден продемонстрировал «нулевое» лидерство в попытке залечить некоторые из этих разногласий. 2024 год не может наступить достаточно скоро, и я боюсь за то, что принесет будущее с этой администрацией у руля», — переживает beantownace.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Этот человек не продержится и 4 лет на посту. Он и те, кто его выбрал, находятся на пути к власти и хотят однопартийной системы и сапог правительства на шее каждого гражданина. Война между Россией и Украиной позволяет этой администрации преследовать всех, кто выступает против их программы, и называть их российскими шпионами. После вторжения России Китай начнет и, скорее всего, вторгнется на Тайвань. Затем Китай потребует от АМЕРИКИ вернуть деньги, которые они одолжили Обаме. 1 триллион, и это с учетом процентов, добавьте эти проценты к инфляции, которую мы сейчас переживаем», — размышляет truthisconviction.

«Меня беспокоит то, что происходит СЕЙЧАС!!!» — восклицает jbh12.

«Байден продолжает говорить, что энергия подорожает еще больше, чем раньше. Мы знаем это, а также знаем, что Байден вызвал энергетический кризис, и обратите внимание, что он ни словом не обмолвился о том, чтобы хоть немного поднять американское производство. Он — катастрофа для Америки и всего мира», — подчеркивает ducklk4.

«Оптовые цены в январе выросли на 1%, а за последний год — почти на рекордные 9,7%. Я только что заплатил $3,75 за галлон бензина в «родном городе» Джо Байдена Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Мексиканская граница США существует только на картах. Думаю, нам повезло, что Россия не имеет общей границы с Техасом», — отмечает nomobrule.

«$4,95 за галлон в Калифорнии… Спасибо Джо!» — отвечает thrillerauthor538.

«Кто еще задумывается, не подстроено ли это? В конце концов, Байден потерпел полный провал во ВСЕМ, что он пытался сделать в этом году. Американцы переживают ИНФЛЯЦИЮ на самом высоком уровне за последние 40 лет, цены на бензин превышают $1,50 за галлон там, где я живу, стоимость продуктов питания и товаров не поддается учету, в стране такой дефицит товаров, какого я никогда не видел, а я уже довольно стар. Затем — абсолютный позор вывода войск из Афганистана, где без необходимости погибли 13 военнослужащих, и широко открытая южная граница, где ДВА МИЛЛИОНА нелегальных иностранцев пересекли Америку, тысячи с ковидом. Ковид стал катастрофой с президентом, который пообещал, что избавится от него, если вы только изберете его. Он визжит уже две недели, и вдруг становится тем, кто может предотвратить войну? Я не верю в это ни на секунду», — указывает doodah46690.

«Я с вами согласен. Он пытается набрать очки для своей партии перед выборами в палате представителей», — отвечает darkskies714.

Ранее Байден заявил, что Россия делает попытки вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на то, что они являются соперниками и конкурентами Вашингтона.