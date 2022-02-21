Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и «Бородатая бабушка».

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«И подписать документы о военном сотрудничестве», — пишет Мария Михайловна.

«Все, никакой войны не будет, расходимся. Будет признание ДНР [и] ЛНР Россией и Белоруссией, ввод миротворцев… и новые санкции…» — написал Эдуард Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Путин даёт шанс пойти мирным путём. После признания обратной дороги не будет», — ответила Эдуарду Д. An.

«Стоило столько тянуть? Явно не от хорошей жизни признают», — добавил Dmitriy T.

«Остаточне прощавай (окончательное прощай — М. Р.), бандеровская власть», — прокомментировала новость An.

«Может, лучше, если признает? Тогда на законных основаниях в ЛДНР зайдут миротворцы ОДКБ и наконец-то прекратятся боевые действия», — добавила Светлана П.

Odkb-csto.org Миротворцы ОДКБ

«Конец войне», — отреагировала Svetlana S.

«Ну наконец-то закончится вся эта возня», — написал Chiki Bamboni.

«Лучше пусть так, чем провокации с жертвами…» — отметил Дима.

«Ну всё, конец войне. Теперь миротворцев введут», — считает Natasha N.

«Всё… [конец], думали, вечно будут шутки с вами», — пишет Александр Ч.

«Если признает, то ситуация заморозится, наверное. И кровопролитие прекратится. Прилетит России пару малозначащих санкций, да и всё. Но Украина… [потеряет] очередной кусок своей «Богом данной» территории. Но при тех факапах (неудачах, ошибках, провалах — М. Р.), что умудрился допустить Зе… при том, что возможности оставить Донбасс себе были в самом начале его каденции… Кто не может владеть — тот теряет. Увы», — отреагировал Dmitriy.

«Я думаю, это очередной козырь Путина для Байдена в переговорах. До встречи с ним не признает», — выразил предположение Вася.

«Давно пора уже поставить границу с «Украиной», — отметил «Греческий огонь».

«Доигрался Киев. Исходя из вступительной речи Путина, то признание очень близко, как никогда, видимо, склоняется именно к этому решению», — написал Сергей.

«Порох (Порошенко — М. Р.)… [потерял] Крым, клоун — Донбасс… Следующий [президент], выбранный мудрым народом Украины, отдаст Запад Польше и всем остальным. Перемога (победа — М. Р.)», — с сарказмом добавила Maya.

«А на что рассчитывали? Что РФ 29 лет будет уговаривать выполнить Минские и [уговаривать] не стрелять по своим гражданам в ДЛНР? Серьезно?» — задалась вопросом «Алисса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

"Просто сильно жирный подарок от ВВ (Владимира Владимировича Путина — М. Р.) нашим ушлепкам. Они только вздохнут спокойно. Тот Донбасс им… не нужен, им надо тут спокойно сидеть воровать», — прокомментировала новость Алена.

«А всего лишь надо было маленькими шагами выполнять Минск. Растянуть до бесконечности, но типа исполнять решения…» — подытожила Натали.