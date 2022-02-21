Киев ведет переговоры с различными поставщиками газа на следующий отопительный сезон, но не с Россией. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«Переговоры идут с разными поставщиками. России среди них нет», — сказал чиновник, добавив, что в ближайшие один-два месяца будет окончательно согласована стратегия по закупке газа и будет составлен сбалансированный портфель долгосрочных и спотовых контрактов из самых различных источников.

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Заявление чиновника обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua. Многие отметили, что в угоду антироссийской политике официальный Киев готов закупать российских газ у третьей стороны, при этом значительно переплачивая.

«Ура, будем получать тот же газ, только с большой наценкой! Оплатим кому-то отопление следующей зимой», — с сарказмом отметила Инна А.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

«Так те же поставщики будут продавать нам российский газ раза в три дороже», — добавила Svetlana G.

«Новые схемы, новые финансовые возможности… С углём-то прокатывает», — отреагировал Сергей А.

«Как много у вас поставщиков газа! Просто зашибись», — смеется Ирина Х., вероятно, подразумевая то, что газ всё равно российский, но куплен он будет у посредников.

«Ждем подорожания цен на газ еще раз в… страшно даже представить», — задумалась Галина Ж.

«Если так пойдёт, то газ вам в будущем вообще не понадобится…» — добавил Алекс Б.

«Венгрия рукоплещет! Она теперь ещё больше увеличит добычу газа!» — с сарказмом написал Александр Д.

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«Что с транзитом? Закрыли трубу?» — поинтересовался Fbk G.

«Смешно. В принципе России всё равно, кто у неё будет брать больше газа и зарабатывать на этом, перепродавая на Украину. А так, конечно, мы победуны, сами взяли и исключили», — смеется Лидия Х.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

«Лучше брать реверсный (и то, реверс только на бумаге) российский газ у проросийской, столь ненавистной Венгрии в два раза дороже. И упорно внушать себе что кто-то слез с газовой иглы…» — написал Александр Александрович.

«Конечно, давайте переплачивать… За российский газ будем переплачивать… Уникальные дебилы!» — отреагировал Артём С.

«Наши идиоты у власти экономику путают с политикой. Только разницу в ценах на газ эти недоделанные «политики» должны тогда оплачивать из своего кармана!» — прокомментировал новость Николай Э.

«Назло кондуктору куплю билет и пойду пешком», — подытожил Виктор Л.

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