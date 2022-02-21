Посольство Соединенных Штатов Америки предупредило находящихся в России американских граждан о возможных терактах в Российской Федерации. Об этом 20 февраля сообщается на сайте посольства Штатов. Кроме того, дипломатическое представительство США посоветовало своим гражданам подумать о плане выезда из России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По данным американских СМИ, якобы поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро и другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной.

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Сообщение посольства США обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, VESTI, а также в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева. Многие из участников обсуждения выразили недоумение — США предупреждают или угрожают.

«[Американцы] никак не уймутся», — отреагировал Vlad P.

«Это что, угроза?» — недоумевает ELK90.

«Удивительная страна США, их разведка о всех планах и событиях в далекой России знает гораздо больше, чем о планах и событиях в самих США», — с сарказмом добавил Oleg.

«Знают, потому что сами всё организовывают», — написала Нина.

«Раздувают панику для какой-то провокации», — выразил предположение Viktor N.

«Это 100%-ный информационный терроризм… Они уже дошли до того, что решили терроризировать российских граждан…» — прокомментировал заявление американского посольства napo1eon.

«Ага. Сеют панику», — добавил «Не Скажу».

«Истерия 2.0», — отреагировал Alех.

(сс) Парс Посольство США в Москве

«Мне вот интересно, если бы посольство РФ в США начало такой бред о городах США вещать, как быстро бы светочи демократии начали бы волать (кричать. — М. Р.) о гибридной агрессии РФ? За такое и выслать… посольство не грех», — отметил Viktor.

«Вот же… И ведь провернут сами и кричать будут, что предупреждали», — написала Наталья.

«Они совсем слетели с катушек? Такие вбросы — это настоящий международный терроризм…» — пишет «А».

"Раскачивают… [американцы]. И ведь вполне могут найти пару узколобых, которые за шмат сала с криками «слава Украине» на камеру могут сотворить непоправимое», — отреагировал Viktor.

«Зачем это посольство ещё в России? Пора просить их на выход», — считает RJ.

«Это… предположение или предупреждение?» — недоумевает Dmitry S.

«США, как всегда, угрожают терактами», — подытожил V.

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