Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, пришёл к власти на обещаниях закончить войну в Донбассе, но, как и Порошенко, своих избирателей нагло обманул.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Порошенко действительно шёл к посту президента в образе «голубя», обещая установить мир в Донбассе за две недели, но цинично рассчитывая при этом на то, что и.о. президента Александр Турчинов, развязавший войну в Донбассе в апреле 2014 года, успеет «зачистить» Донбасс до момента избрания Порошенко президентом. А когда этого не произошло, Порошенко пришлось срочно переквалифицироваться в «ястреба», получив впоследствии в Донбассе прозвище «Пётр Кровавый».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голубь мира

Зеленский, получив пост президента, очень быстро забыл про все свои «мирные» предвыборные обещания, увидев, какие фантастические сверхдоходы приносит война в Донбассе её организаторам и вдохновителям. Достаточно сказать, что, например, оборонный бюджет Украины в 2021 году составил около 270 миллиардов гривен, и как минимум треть этого бюджета (около 3 миллиардов евро), вследствие тотальной коррупции и немыслимого завышения цен, осела в карманах, или, точнее, на офшорных счетах президента и его окружения.

Зеленский не только активно встроился эту коррупционную систему, но и, будучи жлобом до потери чувства реальности, начал со своей командой активно вытеснять с этого рынка других, в том числе самых влиятельных участников, включая своего предшественника Порошенко и бывшего в то время главой МВД Арсена Авакова. Даже несмотря на то, что именно благодаря Авакову, который не дал возможности Порошенко сфальсифицировать выборы, Зеленский стал президентом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло. Зеленский

Оценив внутриполитические распри и неуёмную жажду единоличной власти Зеленского, Демпартия США решила устранить давно беспокоившую их проблему с огромным массивом информации в посольстве США на Украине об использовании украинских политиков в борьбе с Трампом во время избирательных кампаний 2016 и 2020 годов.

Эти намерения полностью совпали с интересами нынешнего президента США Джо Байдена, у которого также есть личный интерес в уничтожении данных о его покровительстве сыну Хантеру и украинской нефтяной компании, в которой Хантер получал по 50 тысяч долларов в месяц. Для такого покровительства Байден использовал своё пребывание в должности вице-президента США, которую он занимал с 2009 по 2017 год.

На первом этапе этой спецоперации США поспособствовали установлению на Украине тотальной власти Зеленского, в частности, убедив добровольно уйти в отставку самого влиятельного на Украине после поражения Порошенко политика в лице Авакова, которого не смог заставить уйти с поста главы МВД не то что Зеленский, но даже Порошенко. Поэтому началом спецоперации вполне можно считать 12 июля 2021 года, когда прилетевший в Киев в качестве и.о. временного поверенного США на Украине заместитель главы госдепа США Джордж Кент моментально встретился с Аваковым, который уже на следующий же день прямо с утра написал заявление о своей «добровольной» отставке. А когда Зеленский успешно расставил на всех ключевых постах в государстве своих протеже и таким образом полностью принял на себя ответственность за всё, что происходит в государстве, начался второй этап. В его ходе информационная истерия по поводу якобы планирующегося вторжения России на Украину позволила Байдену осуществить задуманное и под предлогом захвата Киева российскими войсками сначала переместить посольство США во Львов, а затем и уничтожить всю информацию в посольстве, как в бумажном виде, так и в электронном вместе с серверами, компьютерами и сетевым оборудованием, чтобы не допустить никакой возможности её восстановления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Но такие действия хоть с натяжкой, но всё-таки хоть как-то будут выглядеть обоснованными и оправданными только в том случае, если военные действия всё-таки будут иметь место, в противном случае к Байдену, который и так не пользуется популярностью в США, будет слишком много вопросов, на которые он не сможет ответить.

Поэтому пришло время третьего, завершающего этапа этой спецоперации Демпартии и Байдена — военных действий. При этом Байден хорошо понимает, что Россия не собирается вторгаться на Украину и тем более захватывать Киев, а может вмешаться в военные действия в Донбассе только в том случае, если украинские войска начнут наступление.

Вот это наступление и должен инициировать Зеленский, который в настоящее время поставлен в совершенно безвыходное положение. Зеленский во время личных встреч с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем пообещал начать выполнение Минских соглашений, которые в силу многих причин выполнить неспособен, а обосновать невыполнение Минских соглашений Зеленский может только в том случае, если нынешний статус-кво будет кардинально нарушен, то есть существенно изменится нынешняя граница Украины с ДНР и ЛНР, а это, в свою очередь, возможно только в результате наступления украинской армии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Зеленский катастрофически боится последствий такого наступления, поскольку российское руководство публично и в категоричной форме заявило, что окажет ДНР и ЛНР всестороннюю, в том числе военную поддержку, а это означает, что украинскую армию ожидает весьма незавидная участь, по сравнению с которой и Дебальцево с Иловайском могут показаться только цветочками, а самой Украине это может грозить новыми территориальными потерями.

А при таком исходе Зеленского не только моментально снесут с поста президента, но и не исключено, что отправят под суд. Поэтому и понятно истеричное выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, на которую он помчался вопреки рекомендациям Байдена, поскольку ему лично никто никаких гарантий безопасности не даёт. Макрон с Шольцем явно не в курсе истинных планов и намерений США в данной ситуации, а для США Зеленский абсолютно не интересен, поскольку он для США ничего полезного не сделал, более того, постоянно демонстрировал своё непослушание, и в этой ситуации США его рассматривают исключительно в качестве некоего «жертвенного барана», которого абсолютно не только не жалко потерять, но и следует показательно наказать за его строптивость в назидание другим. Кроме того, Зеленский должен отработать поставки вооружения на Украину из США и их сателлитов. А Байден и Демпартия поставили в этой игре на карту слишком много и уже не могут, да и не хотят что-либо менять. Так что, исходя из сложившейся ситуации, война в Донбассе неотвратима, причём в самое ближайшее время.