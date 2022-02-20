Президент США Джо Байден 19 февраля 2022 года в 0:54 по московскому времени второй раз выступил с обновлённой информацией о России и Украине. После выступления американскому лидеру был в том числе задан вопрос: «Президент Путин собирается наблюдать за ядерными учениями в эти выходные. Как вы это видите, что это означает? Какова ваша реакция на это?»

Министерство обороны Российской Федерации ПГРК «Тополь»

Джо Байден, в частности, ответил: «Ну я не думаю, что он даже отдаленно рассматривает возможность применения ядерного оружия. Но я действительно думаю, что это … я думаю, что он сосредоточен на попытке убедить мир в том, что у него есть возможность изменить динамику в Европе, что в некотором смысле он сделать не может».

Таким образом, Джо Байден оценил российское учение сил стратегического сдерживания как демонстрацию военного потенциала России с целью остановить продвижение НАТО к границам России («изменить динамику в Европе»).

Приведу цитату из информационного сообщения Минобороны России о плановом учении сил стратегического сдерживания: «19 февраля 2022 г. под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В. В. Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

Официальное интернет-представительство президента России МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням.

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

Из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка.

Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура.

Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики».

Сообщение российского военного ведомства об этом учении процитировано почти полностью. Это сделано для того, чтобы показать весь масштаб и разнообразие данного мероприятия.

Министерство обороны Российской Федерации Под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ были проведены учения сил стратегического сдерживания

Обращаю внимание, что все системы оружия сработали как часы. Ни малейшего сбоя: всё, что стартовало, поразило цели. Проведена мощнейшая демонстрация силы со стороны России. Безусловно, Запад будет под большим впечатлением.

Что касается плановости данных учений, то дата их проведения действительно спланирована очень продуманно. Как раз 18−20 февраля 2022 года проводится 58-я Мюнхенская конференции по безопасности. При этом российские официальные лица впервые с 1999 года в ней не принимают участия.

Как ранее по этому поводу выразилось Министерство иностранных дел РФ: «Вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция всё более трансформируется в сугубо трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность и равноудалённость к выступающим с её трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию заметно падает».

На полях конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля 2022 года прошла и встреча министров иностранных дел стран G7.

Ещё один важный момент, подчёркивающий выверенность плана по проведению учения сил стратегического сдерживания. За два дня до этого мероприятия, 17 февраля 2022 года, послу США Джону Салливану была передана российская реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности.

US State Department Джон Салливан

В данном документе есть такой абзац: «В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

Таким образом, Россия 17 февраля 2022 года ещё раз подтвердила неизменность своей позиции по получению гарантий безопасности от США и НАТО и объяснила порядок своих действий в случае «отсутствия готовности американской стороны договариваться». А 19 февраля 2022 года провела масштабное учение сил стратегического сдерживания, демонстрируя внушительный и весьма разнообразный военный потенциал.

Теперь вернёмся к заявлению Джо Байдена, что Владимир Путин не может изменить динамику в Европе, то есть остановить продвижение Североатлантического альянса к границам России и отодвинуть его на рубежи по состоянию на 1997 год.

Дело в том, что пока президент США увидел просто демонстрацию технических возможностей российских систем оружия. Всё работает безотказно, точно и на заявленные дальности. Однако глава американского государства будет вынужден посмотреть на данную ситуацию совершенно другими глазами, когда некоторые системы оружия из приведённого выше сообщения Минобороны РФ будут развёрнуты в Латинской Америке, у континентальной части Соединённых Штатов.

И для этого есть все предпосылки. 16−18 февраля 2022 года вице-премьер правительства России Юрий Борисов совершил рабочую поездку в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу. Кстати, Юрий Борисов в правительстве курирует оборонно-промышленный комплекс. Судя по сообщениям в СМИ, поездка вице-премьера прошла успешно.

Правительство России официальный сайт Юрий Борисов

В подтверждение приведу только одну цитату. В ходе визита Юрия Борисова в Венесуэлу 16 февраля 2022 года президент этой страны Николас Мадуро заявил: «Россия может рассчитывать на любую поддержку Каракаса, который поможет рассеять угрозы коллективного Запада и сохранить за Москвой статус территории мира, потому что дипломатия мира победит, а Владимир Путин использует этот грандиозный триумф для защиты своих интересов».

Можно предположить, что Россия разыгрывает свою партию с Западом по следующему сценарию. Первая часть: выдвижение требований по гарантиям безопасности от США и НАТО и дипломатический диалог. Вторая часть: дипломатический диалог и демонстрация возможностей военно-технического ответа. Третья часть: демонстрация возможностей военно-технического ответа у континентальной части США с целью повышения договороспособности Вашингтона и достижения соглашения.

Таким образом, всё только начинается. Легко не будет. Даже больше, будет очень тяжело. Однако другого выбора у России нет. Только так она сможет сохранить стратегический паритет с Соединёнными Штатами.