20 февраля завершилась зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине. Украина завоевала одну серебряную медаль и заняла 25-е место в медальном зачете, сообщается в телеграм-канале украинского телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

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«Украина с одной серебряной медалью закрывает топ-25 медального зачета среди 91 страны, которые принимали участие в соревнованиях», — сообщает источник.

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Достижения украинских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» (телеграм-канал украинского журналиста Максима Назарова), «Леся из СТРАНЫ» (телеграм-канал украинской журналистки Олеси Медведевой), а также в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик.

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«Интересно, сколько медалей украинцы взяли в составе УССР? Думаю, заметно больше», — отреагировал Yuriy.

«Зато с российскими спортсменами не фоткались. Це перемога (это победа — О. П.)», — смеется Серёга.

«Медали — это фигня, главное, что российским журналистам нахамили, теперь и возвращаться не стыдно», — с сарказмом добавил Alonso.

«Будете ещё вспоминать эту медаль, дальше-то хуже будет», — считает Геннадий А.

«Очередное подтверждение [тому], что украинская колония после госпереворота превращается в клоаку», — пишет Андрей.

«Зато выполнили рекомендацию и не обнимались с россиянами, и по-русски не было повода говорить. Так спортсменам спокойнее», — написал не без сарказма Алексей.

«Пора страну менять…» — отреагировал sergeyzf.

«Да, прежде чем орать, изучите матчасть — Украина всегда была никакой на зимних олимпиадах. Хоть при Кучме, хоть при Зе (Зеленском — О. П.)», — отметил Александр.

Цитата из м/ф «Как казаки в футбол играли». реж Владимир Дахно. 1970. СССР Спорт по-украински

«Не понимаю возмущений. Цель была поставлена чётко — игнорировать россиян и не говорить на русском. Все задачу выполнили, кроме Абраменко, который расслабился, выиграл медаль и полез русских обнимать. Считаю необходимым сделать оргвыводы и в дальнейшем не допустить отхождений от плана», — иронизирует Анатолий.

«Чтобы не обниматься с русскими, украинцы проспали Олимпиаду», — прокомментировал новость Альберт Х.

«Спорт деградировал», — добавил Александр.

«Не тем власть занимается, надо спорт развивать, а не из борща тризуб выкладывать», — написала Mari.

«Ничего. В 2030 году будет Олимпиада на Украине. Вот тогда всех порвем», — не без юмора добавила Aleksandra.

«Если спортсменов настраивать не на победу, а на то, что с ними будет, если они чего доброго с русскими спортсменами сфоткаются обнявшись, победы не жди», — отреагировал Dexter.

«Зачем развивать спорт в стране, единственное предназначение которой — гадить в тапки России?» — недоумевает Makc.

«Нет финансирования — нет результатов. Это очевидно. Сталкивался на собственном опыте, а сейчас на опыте сына. Сборы, турниры, экипировка — большие вложения», — отметил Igor D.

«Для начала надо, чтобы страна была благодарна спортсменам, выигравшим медали. Пока не услышали от президента поздравлений единственному победителю. Или это так и надо?..» — подытожила Marina.

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